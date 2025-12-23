追24小時還沒抓到！「假旗」油輪拒檢逃亡中 川普：我們會得到它

美國總統川普加大對委內瑞拉石油產業的制裁力道，美國海岸防衛隊接連攔截油輪，圖為首艘遭扣押的「船長號」（Skipper）油輪。（路透）

隨著美國總統川普加大對委內瑞拉石油產業的制裁力道，美國海岸防衛隊（USCG）接連攔截2艘油輪，20日深夜企圖攔截制裁名單上的油輪「貝拉1號」（Bella 1），不料對方拒絕停船，雙方隨即展開海上追逐，追捕行動已逾24小時，川普表示，目前仍在積極追捕該油輪。

綜合美國媒體報導，針對美國海岸防衛隊追捕油輪「貝拉1號」（Bella 1）已逾24小時一事，美國總統川普在21日表示，仍在積極追捕該油輪，他強調「事情正在進展，我們最終會得到它」。

「貝拉1號」因涉嫌與伊朗及黎巴嫩真主黨有掛鉤，早於2024年就被列入美國制裁名單，當時該船涉嫌懸掛假國旗（false flag），正駛往委內瑞拉準備裝載原油，美國海岸防衛隊企圖登船檢查，但「貝拉1號」拒停向東北方向逃入大西洋，過程中狂發求救訊號，美國海岸警衛隊緊追不捨。

儘管已經追擊逾24小時仍未攔截，不過美國消息人士透露，「反正也無所謂了……它對委內瑞拉已經沒有任何幫助了。它就像一個空殼。我們想什麼時候得到它就能得到它。」

