北京G95高速隧道傳爆炸事故！疑釀數十人死傷官方仍封鎖消息

中國網路近日流傳一起疑似重大交通事故，北京七環高速首都環線 G95都衙隧道內傳出油罐車爆炸，造成多車毀損、隧道受損，並疑有嚴重人員死傷。不過，截至目前，中國官方尚未對外發布任何正式通報，引發輿論質疑。

綜合新唐人、人民報報導及中國網友說法，事故疑似發生於17日晚間，地點位於北京七環高速（G95首都環線高速）、河北省保定市涿州方向的都衙隧道。畫面顯示，一輛油罐車在隧道內遭追撞後引發劇烈爆炸，火光瞬間吞噬隧道，現場濃煙密布，隧道結構疑似遭到波及坍塌。爆炸過後，隧道內滿地殘骸，至少20多輛車嚴重毀損，有車輛甚至被炸得支離破碎。

李老師不是你老師也發文指出，事故發生於17日晚間，G95都衙隧道的涿鹿休息區附近接連發生車輛碰撞、爆炸及塌方等狀況。根據抖音用戶描述，事故導致隧道雙向封閉，車流回堵超過22小時，部分駕駛受困長達14小時以上。網路盛傳事故涉及油罐車爆炸，波及數十輛車，並傳出「29人受傷、10人死亡」的說法，但相關數字未獲官方證實。

不少中國網友對消息遲遲未見公開表達不滿，直言「消息捂得很嚴實，五天過去才知道這件事」、「網路上幾乎查不到任何官方資訊」。也有人留言指出，「事發時隧道裡有幾十輛車，人基本上都沒跑出來」、「很多車被炸毀，火燒了兩天」、「連對向隧道也都是煙」。

一名當時途經都衙隧道的網友透露，當晚約7點半行經該路段時，發現前方嚴重壅塞、車輛無法通行，期間聽到疑似爆炸聲響，並看到煙塵瀰漫。她表示，有前方駕駛下車查看後回報確實發生爆炸，隨後也陸續看到警車、救護車及清障車趕往現場。

淶水縣都衙村委會一名工作人員聲稱：「大約在12月17日晚上7、8點左右，都衙隧道那裡確實發生了交通事故。」但該工作人員稱自己對事發具體情況尚不知情。另有淶水縣醫院門診部人員透露，院方「確實有收治都衙隧道事故中的傷者」。

儘管多方訊息顯示事故規模不小，疑似造成數十人死傷，但央視、新華社等中國主流官媒至今未見相關報導。更有網友指出，因轉發事故影片而遭到施壓。一名網友表示，18 日轉發「野三坡高速隧道事故」影片並留言「期盼一切平安」後，隨即接到自稱「河北高速交警保定支隊野三坡大隊」人員來電，要求刪除微博內容。

該名網友指出，對方拒絕提供警號與姓名，並聲稱「沒有在執法，不需要表明身分」，僅是「溝通這件事」。雙方通話錄音顯示，對方態度強硬，最後甚至出言辱罵「傻X」後掛斷電話。

多名駕駛也表示，事故發生後，相關路段遲遲未恢復通行，直到19 日下午仍有路段封閉。這起疑似發生於都衙隧道的爆炸事故，事發原因為何、是否涉及油罐車、以及確切傷亡人數，至今仍有待中國官方公開說明。

