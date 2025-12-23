為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    法國郵政銀行疑遭網路攻擊 負責國安的內政部也被駭

    2025/12/23 10:22 編譯謝宜哲／綜合報導
    法國國家郵政近日疑似遭受網路攻擊，導致郵件投遞中斷。（美聯社）

    法國國家郵政近日疑似遭受網路攻擊，導致郵件投遞中斷。（美聯社）

    法國國家郵政（La Poste）及其銀行服務的網站和應用程式近日疑似遭受網路攻擊，導致郵件投遞中斷，線上支付和轉帳受影響。

    根據《衛報》（The Guardian）報導，法國國家郵政22日表示，分散式阻斷服務（DDoS）攻擊導致其線上服務無法存取。該公司表示，客戶資料安全無虞，但包括包裹在內的郵件投遞速度會減慢。

    法國國家郵政旗下的銀行服務機構法國郵政銀行（La Banque Postale）指出，此事件影響網路銀行和手機應用程式的存取。該公司還說，實體店的POS機和ATM機仍可正常使用銀行卡支付。

    法國郵政銀行聲稱，線上支付仍然可用，但必需透過簡訊驗證。該銀行補充，目前尚無任何組織或個人聲稱對此次疑似攻擊負責。

    值得注意的是，法國政府1週前也遭到網路攻擊，導致負責國家安全的內政部系統癱瘓。據法媒報導，1名22歲的嫌疑犯因涉嫌參與該事件而被拘留。

    法國內政部長紐內茲（Laurent Nuñez）表示，此駭客竊取了數十份敏感文件，並獲得與警方記錄和通緝犯相關的資料存取權限。他將這此件歸咎於內政部的「疏忽」。

    匿名駭客宣稱，他們透過資料外洩事件取得近7000萬筆來自多個警方檔案的機密資料記錄，並聲稱此事件影響了1640萬法國公民。他們的個人資料，被記錄在多個國家資料庫中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播