中國南京博物院偷賣文物醜聞擴大 退休員工舉報前院長大規模盜竊

中國南京博物院退休員工郭禮典，舉報前院長徐湖平大規模盜竊文物。（圖擷自微博）

中國南京博物院1959年接受收藏家龐萊臣家屬的137件捐贈，近來爆出其中明朝畫家仇英的《江南春》圖卷流入拍賣市場，起拍價高達8800萬人民幣（約新台幣3.9億元），目前又爆出了案外案，有退休員工舉報前院長徐湖平大規模盜竊文物。

南京博物院文物典藏部退休職員郭禮典，21日在微信帳號「南博典藏人」上傳影片，從中可以看到他展示證件並報出員工編號，向國家文物局 公安部實名舉報南博前院長徐湖平有組織、有預謀、大規模盜竊走私（北京）故宮南遷文物。

請繼續往下閱讀...

郭禮典表示，故宮南遷文物一共有2211箱合計10萬多件，原先存放在南京朝天宮庫房，但徐湖平擔任南博院長期間，未經國家文物局批准就擅自撕毀箱上封條，取出大量珍貴文物並指使鑑定專家將其鑑定為贗品，低價銷售給自己主管的江蘇省文物商店。

郭禮典說，文物之後又轉手倒賣給徐湖平兒子徐湘江在上海開的文物拍賣公司，最後出售給法國商人、各地藝術品商販，從中牟取暴利，這些文物包括官窯瓷器、國寶孤品書畫。

郭禮典指控，徐湖平為逃脫法律制裁，先後將多件書畫贈送給各級政府領導，包括江蘇省檢察院檢察長、江蘇省反貪局局長韓建林等人。此外，徐湖平為了躲避清點檢查，多次拒絕將南遷文物歸還給故宮。

郭禮典指出，從2008年開始，南博院40多名員工聯名舉報徐湖平多次，但由於他行賄數量過多、背後勢力過於龐大，最終只能石沉大海、不了了之。

郭禮典說，這次藉著龐萊臣家族捐贈畫作被拍賣、全國輿論譁然一事，再次公布徐湖平的罪行，希望國家文物局、公安機關立即對其立案調查，並按照原本的裝箱清單重新比對南遷文物，追回流失在外的國寶，讓徐湖平得到法律應有的制裁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法