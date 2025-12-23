太扯！美國中學男生傳閱AI生成裸照 被懲處的卻是13歲受害少女

人工智慧生成的深偽影像，凸顯當前教育界在應對新興科技霸凌時的嚴重滯後。（法新社檔案照）

在美國路易斯安那州的一所中學，一名13歲少女的數位噩夢，正顯現出人工智慧（AI）技術最陰暗的一面。當AI生成的虛假裸照在校園與社群媒體瘋狂流傳，受害少女的求救卻被大人視為誇大謊言，最終導致一場肢體衝突與後續失靈的管教體制，反映出教育界在應對新興科技霸凌時的嚴重滯後。

《美聯社》報導，事件起於拉福什教區（Lafourche Parish）學區的一所中學。受害少女與友人發現，有人利用AI軟體將她們的臉部合成至裸照上。儘管她們第一時間向校方輔導員與派駐學校的副警長求救，但因照片是在會自動刪除訊息的社群平台Snapchat上流傳，校方以「找不到證據」為由，將其定調為學生間的流言蜚語。

校長科瑞爾（Danielle Coriell）在事後的懲戒聽證會上直言：「孩子們常常撒謊，並把事情誇大。」

這種「大人不相信小孩」的心態，讓受害學生在校園生活中持續承受同儕的嘲弄與羞辱。直到放學後的校車上，少女親眼目睹男同學在手機上展示她們的AI生成裸照，情緒終於崩潰。

在盛怒之下，這名過去紀錄良好的8年級生攻擊該名男同學，她因此面臨了退學處分，並被勒令轉入中途學校（alternative school）。諷刺的是，當時涉嫌散布影像的男學生，卻未受到同等的校內處分。

少女的父親丹尼爾斯（Joseph Daniels）悲憤地表示，女兒被「二度傷害」，先是照片的侵犯，接著是學校的不信任，最後是因自我防衛而遭到嚴厲驅逐。在轉學後的憂鬱與焦慮下，少女一度停止進食，且學業完全中斷。

直到衝突發生3週後，當地警方才根據路易斯安那州新通過的法律，對2名涉嫌散布AI影像的男生提出10項「非法散布AI生成影像罪」指控。然而，儘管法律層面已認定少女為受害者，校方的懲戒委員會仍堅持將其退學。

專家指出，雖然各級學校正忙於處理AI在教學上的應用，卻鮮少針對AI可能觸發的網路霸凌與騷擾做好準備。在律師與家長積極上訴下，校方董事會最終同意讓該名少女復學，但仍維持留校察看至明年1月底，這意味著她錯過籃球隊選拔與所有的課外活動。

報導指出，這起案例凸顯當前教育體系的困境：面對能夠輕易將社群媒體照片生成為裸照的新型科技，現有的2018年版校園反霸凌教材已完全過時。當法律與技術雙管齊下成為新型武器，如何建立有效的「護欄」，防止AI成為摧毀兒少心理健康的工具，已成為全球校園安全的緊迫課題。

