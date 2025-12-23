川普將發表聲明 料將宣布海軍新一代巡防艦計畫

美國將以海岸防衛隊「傳奇級」巡邏艦為基礎，打造海軍新一代巡防艦FF（X）。圖為曾通過台海的傳奇級巡邏艦「伯索夫號」（USCGC Bertholf）。（路透檔案照）

白宮官員表示，美國總統川普預定美東時間22日下午，在佛羅里達州就造船相關事宜發表聲明，屆時戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）、國務卿魯比歐（Marco Rubio），以及海軍部長費倫（John Phelan）都將出席。

白宮官員並未進一步說明細節，但川普的發言正值美國海軍日前公布新一代巡防艦計畫之後。費倫與海軍軍令部長柯德爾（Daryl Caudle）19日透過社群媒體宣布，將以海岸防衛隊「傳奇級」（Legend-class）巡邏艦為基礎，打造海軍新一代巡防艦FF（X）。

費倫指出，FF（X） 將以杭廷頓英格爾斯工業公司（HII）既有的設計為基礎，目標是在2028年前讓首艘新型巡防艦下水。

美國海軍原本的新一代「星座級」巡防艦計畫，是以法國和義大利海軍現役排水量6000多噸的歐洲多用途巡防艦（FREMM）為基礎，再按照美國海軍的需求修改。費倫11月下旬表示，原本規劃的6艘「星座級」（Constellation-class）巡防艦，將取消其中4艘，已在建造中的2艘則仍在「審查中」。

費倫當時在社群平台X發布的影片中表示：「除非能直接提升戰備狀態，並增強我們擊敗未來威脅的能力，否則我不會動用納稅人的任何一分錢。」

在海軍艦艇數量方面，美國已明顯落後於中國。國會今年稍早收到的一份報告指出，美國軍方官員與其他觀察家，正對中國海軍造艦速度表達憂慮，甚至警訊式的關切。

美國近期強化海軍實力的行動，正值其在加勒比海大規模集結兵力之際，包括部署全球最大航空母艦「福特號」。外界普遍認為，此舉旨在迫使委內瑞拉左派總統馬杜羅（Nicolas Maduro）下台。

做為對卡拉卡斯施壓的一環，美國已在委內瑞拉外海查扣2艘油輪。白宮官員還說，海防隊正在追蹤第3艘同類船隻。

