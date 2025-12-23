為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    五角大廈報告》習近平肅貪擴及整個國防產業 含核工業、造船業

    2025/12/23 00:59 國際新聞中心／綜合報導
    五角大廈披露，中國持續精進以「強力手段」奪取台灣的軍事方案。圖為中國航空母艦「遼寧號」。（美聯社檔案照）

    五角大廈一份報告草案披露，中國正持續精進以「強力手段」奪取台灣的軍事方案，預期在2027年底前，具備對台灣作戰並取得勝利的能力，選項之一可能包括對距離中國1500至2000海里的目標發動打擊。

    路透22日獨家報導，報告強調，若在足夠規模下，這類打擊可能對美國在亞太地區衝突中，或衝突周邊的軍事存在，構成嚴重挑戰並造成干擾。

    報告也指出，中國國家主席習近平已展開大規模反貪腐行動，人民解放軍是主要清洗對象之一。這波清洗行動可能在短期內影響核武戰備狀態，但同時也為解放軍整體的長期改善鋪路。

    根據1家主要衝突研究智庫的資料，中國大型軍工企業的營收去年下滑，原因在於肅貪行動導致武器合約與採購進度減緩。

    儘管中國的國防預算已連續30年成長，並在與美國的戰略競爭，以及台灣與高度爭議的南海問題上持續升高緊張局勢，中國的軍火收入仍出現下降。

    五角大廈報告指出，在過去18個月內，至少有26名國營軍工企業的現任或前任高階主管，遭到調查或被撤職。

    報告說明，調查範圍已從2023年聚焦於火箭與飛彈產業的採購問題，擴大至中國幾乎整個國防產業，包括核工業與造船產業。

