AI需求發威！三星半導體部門獲100％績效獎金

今年下半年三星半導體部門獲得100%績效獎金。（路透資料照）

三星電子22日宣布，今年下半年三星半導體事業暨裝置解決方案事業部（DS）目標達成獎勵金（TAI）將獲得最高每月基本薪資100%；負責智慧手機的設備體驗（DX）事業部、行動體驗（MX）部門將獲得75%該績效獎金。

目標達成獎勵金每半年發放一次，是三星以績效為基礎的薪資制度之一，最高獎金為基本月薪100%。

請繼續往下閱讀...

負責半導體事業的DS部門獲得最高額的100%目標達成獎勵金，較今年上半年的25%大幅上揚。朝鮮日報報導，這主要歸功於人工智慧（AI）產業成長，帶動高寬頻記憶體（HBM）的供應擴大，以及通用DRAM價格的上漲。

在DS事業部內，除記憶體單位外，系統LSI單位獲得25%目標達成金、晶圓代工25%、半導體研究中心100%，SAIT（前身為三星先進技術研究院）37.5%。

今年上半年，三星電子的DS部門因在HBM的表現落後對手，以及NAND快閃記憶體市況惡化，導致業績下滑，進而使績效獎金不如以往；年中分紅發放比率最高僅為基礎月薪的25%。其中，記憶體部門為25%、系統LSI 12.5%、半導體研究中心12.5%，晶圓代工部門甚至掛零。

今年下半年，設備體驗（DX）事業部的視覺顯示（VD）與家電業務單位皆獲得37.5%目標達成獎勵金。行動體驗（MX）事業部受惠於今年第二季推出的Galaxy Z折疊機與Flip 7的強勁銷售，獲得75%的目標達成獎勵金，為DX事業部中獲得最高績效獎金的單位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法