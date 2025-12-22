為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    AI需求發威！三星半導體部門獲100％績效獎金

    2025/12/22 23:12 編譯魏國金／台北報導
    今年下半年三星半導體部門獲得100%績效獎金。（路透資料照）

    今年下半年三星半導體部門獲得100%績效獎金。（路透資料照）

    三星電子22日宣布，今年下半年三星半導體事業暨裝置解決方案事業部（DS）目標達成獎勵金（TAI）將獲得最高每月基本薪資100%；負責智慧手機的設備體驗（DX）事業部、行動體驗（MX）部門將獲得75%該績效獎金。

    目標達成獎勵金每半年發放一次，是三星以績效為基礎的薪資制度之一，最高獎金為基本月薪100%。

    負責半導體事業的DS部門獲得最高額的100%目標達成獎勵金，較今年上半年的25%大幅上揚。朝鮮日報報導，這主要歸功於人工智慧（AI）產業成長，帶動高寬頻記憶體（HBM）的供應擴大，以及通用DRAM價格的上漲。

    在DS事業部內，除記憶體單位外，系統LSI單位獲得25%目標達成金、晶圓代工25%、半導體研究中心100%，SAIT（前身為三星先進技術研究院）37.5%。

    今年上半年，三星電子的DS部門因在HBM的表現落後對手，以及NAND快閃記憶體市況惡化，導致業績下滑，進而使績效獎金不如以往；年中分紅發放比率最高僅為基礎月薪的25%。其中，記憶體部門為25%、系統LSI 12.5%、半導體研究中心12.5%，晶圓代工部門甚至掛零。

    今年下半年，設備體驗（DX）事業部的視覺顯示（VD）與家電業務單位皆獲得37.5%目標達成獎勵金。行動體驗（MX）事業部受惠於今年第二季推出的Galaxy Z折疊機與Flip 7的強勁銷售，獲得75%的目標達成獎勵金，為DX事業部中獲得最高績效獎金的單位。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播