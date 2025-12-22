加國神祕組織扮「耶誕老人」洗劫超市 贓物放耶誕樹下任人拿

一群裝扮成耶誕老人的蒙面人闖入一間連鎖超市，偷走價值約3000美元（約新台幣9萬元）的食物。（圖截自Instagram／@soulevementsdufleuve）

加拿大蒙特婁（Montreal）的一間連鎖超市，近日遭到一群裝扮成耶誕老人的蒙面人闖入，他們在眾目睽睽下推著購物車「掃貨」，偷走價值約3000美元（約新台幣9萬元）的食物，並將這些食物放在耶誕樹下給民眾取用。

綜合外媒報導，上週一晚間9點左右，蒙特婁警方接獲報案，有多名蒙面人偽裝成耶誕老人闖入超市，大肆搜刮食物。隨後，一個名為「巷弄羅賓漢」（Robins des ruelles）的組織承認主導此行動。

他們將偷來的食物堆放在蒙特婁東區一處廣場的耶誕樹下，讓當地民眾自行取用，剩餘物資則送往各處社區冰箱。該團體形容這是一場「偉大的糧食運動」，目的是抗議各大超市利用通貨膨脹作為藉口，變相哄抬民生必需品價格。

該組織發文痛批「少數大企業正將我們的基本需求當作人質，這才是真正的竊盜，他們才是真強盜」！雖然網路上對此舉反應多趨向正面，甚至有網友大讚其為民出氣，但超市發言人嚴正反駁，強調不論動機為何，違法竊盜就是犯罪行為；並表示，2025年已向食物銀行捐助超過百萬美元，並非如抗議者所言對社會毫無貢獻。

蒙特婁警方已介入調查，全面調閱監視器畫面以釐清事發經過，並追蹤這群「耶誕大盜」的行蹤。截至目前為止，尚未有任何嫌疑人遭到逮捕。

