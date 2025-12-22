悚！「持刀遊蕩」東京品川車站附近 23歲外國男子被日警圍捕

日本東京都今（22）日上午傳出，品川車站附近有1名外國籍男子持刀抵住自己脖子行走，詭異行徑嚇壞路過民眾，警方獲報趕抵現場與其對峙。（圖擷取自@izumo183 社群平台「X」）

台灣北部19日發生連續攻擊案釀嚴重死傷，引發國內外高度關注。日本東京都今（22）日上午傳出，品川車站附近有1名外國籍男子持刀抵住自己脖子行走，詭異行徑嚇壞路過民眾，警方獲報趕抵現場與其對峙，所幸男子在警方的勸說下主動放下刀具，整起事件僅男子1人受到輕傷，並未釀成進一步傷害。

綜合日媒報導，這起事件發生在日本當地時間上午10點半（台灣時間上午9點半）左右，地點則是東京都港區品川車站港南口附近。事發當下不少民眾路過附近，目睹1名外國籍男子不僅手持美工刀，還一邊走路一邊刀片抵著自己的頸部，驚悚畫面引發現場群眾騷動，巡邏員警見狀緊急通知支援，並疏散這名可疑男子周圍的部分民眾。

根據社群網路流傳畫面顯示，10多名全副武裝的警員趕抵現場後，將男子包圍在1間餐廳店門口前，經過警方耐心勸說，這名男子主動將美工刀放在地上，並未做出激烈反抗，警方立即上前將其制伏，並依違反《銃刀法》移送法辦。警方透露，男子為23歲斯里蘭卡籍人士，被捕時發現他頸部及手部有出血，所幸意識清楚，已送醫救治。

警方強調，整起事件並未造成嚴重混亂，持刀男子也沒有危害到現場其他民眾，目前正在調查男子動機，並進一步釐清是否涉及精神狀況或其他因素。另外，這起事件在日本社群平台掀起議論，不少日本網友想到近期國內的福岡，以及鄰近的海外國家台灣，都接連發生持刀傷人事件，對此感到非常擔憂，也害怕會出現類似的模仿犯。

