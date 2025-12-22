希特勒英文演說瘋傳！AI語音助長極端主義洗腦、擴散

極端內容創作者利用語音生成服務，將第三帝國時期的歷史錄音輸入系統，重製出希特勒的英文演說版本。（圖翻攝自社群平台Ｘ）

生成式人工智慧浪潮席捲全球，衝擊音樂、創作產業之際，也悄然被極端組織視為「宣傳加速器」。外媒披露，從新納粹到伊斯蘭國（ISIS），各類極端團體正大量運用AI語音複製與翻譯技術，重製領袖聲音、跨語言散播意識形態，專家直言，這象徵數位極端宣傳策略出現「關鍵進化」。

根據《衛報》報導，反恐科技組織「Tech Against Terrorism」資深威脅情報分析師韋伯（Lucas Webber）指出，過去極端組織仰賴人工翻譯或粗糙的機器翻譯，受限於語感與情緒傳達；如今藉由生成式AI，能產出「語境自然、情緒完整、意識形態強度不減」的多語內容，大幅提升傳播效率與感染力。

請繼續往下閱讀...

在極右派新納粹圈子中，AI語音複製的應用尤為猖獗。研究顯示，極端內容創作者利用語音生成服務，將第三帝國時期的歷史錄音輸入系統，重製出希特勒的英文演說版本，相關內容在X、Instagram、TikTok等平台累積數以千萬次播放。全球極端主義與科技網絡（GNet）指出，這類創作常透過AI語音產生器「ElevenLabs」等服務完成。

更令人憂心的是，被列為恐怖組織的新納粹加速主義團體，也開始將AI用於「更新版暴力敘事」。美國新納粹分子梅森所著、在極端圈子中被奉為經典的《圍城》，近期被製作成有聲書，並以AI重建作者聲音朗讀。該書曾深刻影響基地（The Base）、已解散的Atomwaffen Division等組織，甚至被視為「必讀教材」。

反極端主義計畫（Counter Extremism Project）分析師伯奇（Joshua Fisher-Birch）指出，《圍城》在極右網路社群具有近乎邪典的地位，內容鼓吹「孤狼式暴力」，而相關團體成員確實曾涉入多起暴力犯罪，將其轉化為AI有聲內容，無疑降低接觸門檻、放大危害。

不只極右勢力，聖戰派組織同樣快速跟進。韋伯透露，親伊斯蘭國的媒體帳號，已在加密平台上運用AI進行「文字轉語音」，把官方刊物轉為多媒體敘事，讓宣傳更具吸引力。

報導指出，ISIS慣用的通訊平台Rocket.Chat上，曾出現搭配日文字幕的宣傳影片，製作者坦言，若沒有AI協助，幾乎不可能兼顧翻譯難度與修辭流暢度。這也顯示，極端組織正透過科技，快速滲透非傳統語言市場。

研究同時發現，不同意識形態的團體，已開始使用免費AI工具，利用ChatGPT進行圖像生成、資料蒐集與行動規劃。反恐單位警告，從加密貨幣募資、3D列印武器，到如今的生成式AI，科技始終是極端組織「搶先一步」的戰場，如何防堵濫用，已成各國迫切課題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法