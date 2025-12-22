泰柬邊境激戰50萬人逃難！24日恢復談判 泰外長：上次協議太倉促

泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）22日在馬來西亞吉隆坡出席東協外長特別會議。他在會後宣布將與柬埔寨恢復停火談判，並直言先前的協議因配合川普出席的國際峰會時程而「過於倉促」，導致缺乏執行細節。（歐新社）

泰國與柬埔寨邊境爆發嚴重流血衝突，導致逾50萬人流離失所。在局勢惡化之際，泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）22日宣布，兩國將於本週三（24日）恢復談判，試圖達成更持久的停火協議。西哈薩指出，雙方10月份簽署的協議之所以未能維持，是因為當時為了趕上美國總統川普出席的峰會時程而「倉促行事」，導致協議內容缺乏確保停火的關鍵細節。

據《美聯社》報導，希哈薩在馬來西亞吉隆坡出席東協（ASEAN）外長會議後表示，泰柬雙方的「一般邊界委員會」將於週三會面，商討具體的停火措施。他強調，這一次的重點在於「敲定細節」，確保停火協議能反映地面實況且真正有效，而非僅是為了國際壓力而做出的公開宣示。

針對上次協議的失敗，希哈薩解釋，當時的協議是為了確保能由川普見證而倉促達成，因此缺乏足夠的執行機制。雖然柬埔寨近期公開宣稱願無條件停火，但曼谷方面認為這只是試圖將問題國際化的手段，並未收到實質提案。

F-16對決火箭彈 逾50萬人流離失所

這場邊境衝突於12月8日急遽升溫，起因於一場造成兩名泰國士兵受傷的小規模衝突。隨後戰火迅速擴大，泰國空軍出動F-16戰機對柬埔寨境內目標實施空襲；柬埔寨軍隊則發射數千枚BM-21中程火箭彈進行反擊。

官方數據顯示，過去一週的激戰已造成雙方邊境超過30人死亡，更導致超過50萬名平民被迫流離失所。美國國務院21日發布聲明，呼籲雙方結束敵對行動、撤出重型武器並清除地雷。

除了重啟談判，地雷問題也成為雙方爭執焦點。泰國海軍21日證實，一名海軍陸戰隊員在前線誤觸地雷重傷。泰軍指控柬方蓄意埋設新雷；柬埔寨則堅稱是內戰遺留物。泰國外交部表示，東協觀察團已確認發現新埋設的地雷，將向柬埔寨及相關國際組織提出抗議。

