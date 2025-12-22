哥倫比亞18名士兵遭綁架 防長強烈譴責

哥倫比亞國防部長桑傑士表示，18名士兵在執行打擊哥倫比亞民族解放軍遊擊隊的行動時遭到綁架。（路透）

哥倫比亞國防部長桑傑士（Pedro Sanchez）21日表示，18名士兵在執行打擊哥倫比亞民族解放軍（ELN）遊擊隊的行動時遭到綁架。

根據《法新社》報導，桑傑士21日在X上指出，18名士兵被200人包圍，並被強行轉移到位於該國喬科省（Choco）的1個原住民保留地。桑傑士僅提到200人，未說其具體身分。

桑傑士譴責綁架士兵的行為，稱限制軍事行動將使當地社區面臨「嚴重風險」。他強調軍事行動旨在保護平民，特別是原住民社區，免受諸如招募未成年人、強迫流離失所和其他暴力行為等威脅。

桑切斯說，他已要求內政部、喬科省政府和人權組織協助確保士兵安全返回。他補充，和平不是通過綁架士兵或削弱國家來實現的。

哥倫比亞喬科省省長科爾多瓦（Nubia Cordoba）表示，在18名執行公務的士兵被拘留後，她召開了一次特別安全委員會會議，尋求釋放他們。

哥倫比亞民族解放軍成立於1964年，是美洲現存歷史最悠久的遊擊隊組織。

