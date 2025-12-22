為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日中關係續緊張 未來2週中日46條航線班機清零

    2025/12/22 17:00 中央社
    中國媒體報導，未來2週內有多達46條中日航線班機全數取，其中以飛往大阪的航班居多數。圖為關西大阪。（美聯社檔案照）

    中國媒體報導，未來2週內有多達46條中日航線班機全數取，其中以飛往大阪的航班居多數。圖為關西大阪。（美聯社檔案照）

    日中關係緊張未解下，中國媒體報導，未來2週內有多達46條中日航線班機全數取消。而明年1月從中國往返日本的班機已有2195班次被取消，取消率逾4成。但經比對，上述班機歸零的航線多數是飛往大阪、名古屋，只有4條航線是飛往東京。

    澎湃新聞報導，根據最新統計數據，自今年12月23日至2026年1月5日這2週內，有46條中日航線班機全部取消，呈現「零航班」狀態，而這46條航線涉及中日兩國共38座機場。

    報導提到，2026年1月，中國往返日本的班機取消量已達2195班次，整體取消率有40.4%。

    經過比對，在上述46條班機歸零的航線中，以飛往大阪的航班居多數，其次是名古屋，另有飛往福岡、札幌、仙台、沖繩等城市的航線；至於飛往東京的航線只有4條，分別是長沙、昆明、石家莊及煙台。

    日本觀光局17日公布，11月訪日的中國旅客為56.26萬人次，僅較去年同期略增3%，遠低於10月增幅22.8%及今年1至11月數據與去年同期相較的增幅37.5%。但訪問日本的外國旅客總數仍較去年同期增長10.4%，顯示受日中關係緊張的影響不大。

