中國對台施壓、對日強硬 日媒：國會議員堅定態度密集訪台

賴清德總統22日接見日本自民黨代理幹事長萩生田光一。日媒報導，從現在到明年初的新年期間，訪台的日本國會議員人數約達30人。（總統府提供）

日本《時事通訊社》21日報導，日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發日中關係惡化，也影響國會外交。日本眾議員、自民黨代理幹事長萩生田光一目前正在台灣訪問，且從現在到明年初，陸續前往台灣的日本國會議員人數約達30人，但日中友好議員聯盟（日中議聯）今年顯然難以訪問中國。

萩生田光一目前也擔任「日華議員懇談會」（日華懇）幹事長，21日至23日率團訪問台灣，並於22日晉見賴清德總統。萩生田光一在2022年和2023年擔任自民黨政務調查會長期間也曾訪問台灣，當時被視為已故前首相安倍晉三的「繼任者」。

報導引述台灣外交部訊息指出，日本前法務大臣鈴木馨祐、前首相石破茂任內擔任首相輔佐官的眾議員長島昭久，以及前外相河野太郎等麻生派6名成員也將在24日訪台。從現在到明年初的新年期間，訪問台灣的日本國會議員人數約達30人。

在中國對台灣施壓，並對日本採取強硬立場下，日本國會議員一連串訪台行動，可被視為日本重視日台合作的具體表現。1名資深保守派人士指出：「我們需要以堅定態度面對中國。」

與此同時，「日中議聯」原本計畫在17日日本臨時國會閉幕後訪問中國，但在高市早苗11月7日國會「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」答詢後，日中關係急轉直下。

在「日中議聯」會長、前自民黨幹事長森山裕的授意下，「日中議聯」事務局長、自民黨成員小渕優子，以及立憲民主黨的近藤昭一等人，本月初曾秘密會見中國駐日本大使吳江浩，但雙方協調尚未取得任何進展。「日中議聯」1名資深成員坦言，「目前情況嚴峻」。

報導說，由於長期以來在對中國會外交中扮演關鍵角色的自民黨前幹事長二階俊博已退出政壇，雙方的溝通管道明顯變窄。公明黨過去也在日中外交發揮重要作用，但自從退出與自民黨的執政聯盟後，公明黨在這次日中關係惡化中，並無明顯的動作。

