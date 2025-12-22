李在明加強對朝接觸 學者：對話不能在真空中進行

李在明上任後積極想與北韓恢復接觸，但目前舉措大多停在聲明階段，雙方尚未有實質溝通。（歐新社）

南韓總統李在明上任後，積極加強對北韓接觸政策，透過一系列政策和公開談話表明其政策轉變，強調對話、謹慎管控軍事緊張局勢及有選擇地放鬆制裁，相關轉變在近幾週開始顯現。然而，南韓學者對此持保留態度，認為必須恢復某種形式的溝通，否則任何舉措都將停留在聲明階段。

《韓國時報》22日報導，首爾當局過去幾週調整南北韓邊境軍事態勢，國防部也全面改革北韓事務機構，並重新討論放鬆單邊制裁的問題，此舉旨在恢復與平壤長期中斷的溝通管道。分析指出，此舉可能是為美國總統川普4月訪問中國期間可能舉行的美朝元首峰會做準備。

南韓國防部已決定恢復「對朝政策辦公室」，推翻前總統尹錫悅政府時期進行的重組。該辦公室先前更名為「對朝戰略辦公室」，主要負責制裁相關工作，但在新架構下，該辦公室將再次專注於韓朝軍事對話、建立信任措施及為潛在的軍事談判做準備。

國防部官員表示，此舉旨在加強韓朝軍事溝通的制度基礎。過去，該辦公室負責監督工作層面的軍事會談，並在落實包括2018年「全面軍事協議」在內的韓朝各項協議方面發揮核心作用。

李在明近期的演說也強化這個政策方向。上週，在外交部和統一部舉行的政策簡報會上，李在明將北韓近期在軍事分界線附近的活動，包括建造圍牆、切斷道路和橋梁，描述為防禦性行為，並表示平壤似乎擔憂邊境地區可能出現不穩定局勢。

軍方也解釋在邊境附近進行演習的方式。1位國防部和聯合參謀本部官員在22日的簡報會上表示，韓方正在審查的任何調整，都僅限於北韓軍隊在軍事分界線附近進行日間活動的特定區域，旨在防止意外衝突，而不是削弱韓方的戰備狀態。

南韓統一部也提出可能放鬆對北韓的部分單邊制裁，包括2010年北韓擊沉南韓「天安艦」後實施的所謂「524制裁」，主要內容包括中斷南北韓貿易、人員交流、禁止北韓船舶進入南韓海域等。

李在明也表達類似的觀點，並表示南北韓之間目前沒有任何溝通管道，「我們需要保持耐心，積極主動地努力緩和南北韓之間的敵對情緒，建立互信」。

然而，制裁政策限制首爾當局的迴旋餘地，因為任何實質的舉措都需要與美國協調，並仔細考慮更廣泛的國際規則。南韓政府已概述重啟與美國外交的計畫，官員在最近的簡報會上表示，南韓將尋求在重啟美朝對話中發揮促進作用，同時強調需要與華府密切協調。

平壤當局將如何反應仍不明朗，尤其考慮到平壤長期以來對嚇阻實力和自力更生的重視。

南韓朝鮮研究大學前校長楊武鎮表示，南韓政府強調接觸的立場傳遞一致的訊息，但他警告，進展將取決於韓朝是否恢復基本的溝通管道，「李在明政府明確表示希望進行接觸和對話，但如果韓朝之間連最基本的溝通管道都沒有，任何政策舉措都難以超越聲明階段」。

楊武鎮補充道，除非同時進行工作層面的接觸，否則諸如解除制裁或調整軍事態勢等措施不太可能得到回應，「對話不能在真空中進行，首先必須恢復某種形式的溝通，無論是正式或非正式」。

