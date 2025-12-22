為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    英嬤登機前疑早斷氣！航空公司硬放行 飛機延誤12小時乘客氣炸

    2025/12/22 16:44 即時新聞／綜合報導
    89歲老婦在飛機準備起飛時，被發現已失去生命跡象，導致飛機緊急折返，全機乘客延誤長達12小時，示意圖。（路透）

    89歲老婦在飛機準備起飛時，被發現已失去生命跡象，導致飛機緊急折返，全機乘客延誤長達12小時，示意圖。（路透）

    一架從西班牙馬拉加（Malaga）飛往倫敦蓋特威克（Gatwick）的班機上，一名89歲老婦在登機前，就被多名乘客目擊全身癱軟、頭部需由看護扶持。然而就在飛機準備起飛時，卻發現她已失去生命跡象，導致飛機緊急折返，全機乘客延誤長達12小時。

    綜合外媒報導，目擊者佩特拉（Petra Boddington）本身具備健康管理背景，她表示在候機時就注意到這名老婦，當時坐在輪椅上，身體癱軟呈現不自然的狀態，完全沒有任何生命氣息。多位目擊乘客更指出，老婦被推入機艙走道時，身旁的看護甚至必須扶住她的頭部防止垂落。當時機艙內已有多人議論，直呼「天哪，她看起來已經死了」！

    雖然質疑聲不斷，但該名老婦仍被安排在特別協助座位。就在飛機準備起飛，空服員進行最後的安全檢查時，才赫然發現老婦情況不對勁，隨即通報機長，飛機因此中止起飛程序並折返登機門。急救人員檢查後，正式宣告老婦死亡。這起事件引發全機恐慌，機長隨後宣布因「醫療緊急狀況」必須清空機艙，乘客也因此延誤12小時才抵達目的地。

    事後，航空公司回應，該名乘客持有合法的「適航證明」，且陪同的看護堅稱老婦只是「身體不適且感到疲勞」，因此航空公司並無理由拒絕其登機。然而，乘客紛紛痛批，航空公司與地勤人員互推責任。目前該航班的副機師已承諾會針對乘客證詞撰寫調查報告，釐清老婦究竟是在何時死亡，以及登機程序的查核是否存在重大疏失。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播