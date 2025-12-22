英嬤登機前疑早斷氣！航空公司硬放行 飛機延誤12小時乘客氣炸

89歲老婦在飛機準備起飛時，被發現已失去生命跡象，導致飛機緊急折返，全機乘客延誤長達12小時，示意圖。（路透）

一架從西班牙馬拉加（Malaga）飛往倫敦蓋特威克（Gatwick）的班機上，一名89歲老婦在登機前，就被多名乘客目擊全身癱軟、頭部需由看護扶持。然而就在飛機準備起飛時，卻發現她已失去生命跡象，導致飛機緊急折返，全機乘客延誤長達12小時。

綜合外媒報導，目擊者佩特拉（Petra Boddington）本身具備健康管理背景，她表示在候機時就注意到這名老婦，當時坐在輪椅上，身體癱軟呈現不自然的狀態，完全沒有任何生命氣息。多位目擊乘客更指出，老婦被推入機艙走道時，身旁的看護甚至必須扶住她的頭部防止垂落。當時機艙內已有多人議論，直呼「天哪，她看起來已經死了」！

請繼續往下閱讀...

雖然質疑聲不斷，但該名老婦仍被安排在特別協助座位。就在飛機準備起飛，空服員進行最後的安全檢查時，才赫然發現老婦情況不對勁，隨即通報機長，飛機因此中止起飛程序並折返登機門。急救人員檢查後，正式宣告老婦死亡。這起事件引發全機恐慌，機長隨後宣布因「醫療緊急狀況」必須清空機艙，乘客也因此延誤12小時才抵達目的地。

事後，航空公司回應，該名乘客持有合法的「適航證明」，且陪同的看護堅稱老婦只是「身體不適且感到疲勞」，因此航空公司並無理由拒絕其登機。然而，乘客紛紛痛批，航空公司與地勤人員互推責任。目前該航班的副機師已承諾會針對乘客證詞撰寫調查報告，釐清老婦究竟是在何時死亡，以及登機程序的查核是否存在重大疏失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法