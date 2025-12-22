全球瘋抹茶 日本飲料業者紛紛漲價

抹茶今年風靡全球，導致產量供不應求。（路透）

自武漢肺炎疫情（COVID-19）爆發以來，人們的健康意識日益增強，營養豐富的抹茶在全球迅速走紅，風靡北美、歐洲、非洲、中東和亞洲等地。然而，由於抹茶加工過程繁瑣，這股熱潮已導致供應短缺，相關產品價格隨之飆漲。

《每日新聞》22日報導，根據日本茶葉出口促進協會統計，截至今年10月，日本已出口6889噸茶葉粉（含抹茶），超過2024年全年5092噸的出口總量，創歷史新高。這使得日本茶葉出口額達到約446億日圓（約89.4億台幣），是2024年同期的2倍多。美國是最大的進口國，進口量約2929噸，佔總出口量的40％以上。

在此情形下，愈來愈多的茶園開始從種植普通綠茶轉向種植抹茶的原料「碾茶」。然而，由於加工過程繁瑣，例如需要覆蓋茶葉幼苗以防陽光直射，抹茶的產量難以快速提升。來自世界各地的批發商紛紛向日本各地的茶農詢價​​，尋求直接採購。

雖然茶葉產業正在積極應對抹茶熱潮，但綠茶葉的短缺推高了價格。飲料公司在10月提高了價格，包括日本可口可樂裝瓶公司計畫於2026年3月再次提高旗下「綾鷹」品牌的價格，伊藤園株式會社也宣布將提高旗下「Oi Ocha」的價格。

10月中旬，茶葉價格一度飆升至2024年價格的近10倍。業內人士對此表示擔憂，伊藤園社長本庄大介表示：「抹茶熱潮能否持續尚不明朗，但目前價格可能仍將居高不下。」

