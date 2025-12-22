莫斯科驚爆暗殺！俄參謀本部中將遭炸死 現場畫面曝光

俄羅斯參謀總部行動訓練局局長薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）中將，22日在莫斯科遭預先安置在車底的炸彈暗殺身亡。圖為調查人員在爆炸現場對損毀嚴重的座車進行蒐證。（美聯社）

俄羅斯首都莫斯科22日驚傳高階將領遭暗殺震撼彈！俄羅斯參謀總部行動訓練局局長、陸軍中將薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）在莫斯科南部因座車爆炸身亡。俄羅斯聯邦偵查委員會（Investigative Committee）已正式將此案定調為謀殺，並公開表示，目前的調查方向之一，鎖定為「烏克蘭特種部隊」策劃的襲擊行動。

鎖定烏克蘭特種部隊 俄啟動謀殺調查

據《法新社》與俄國非官方的國際文傳電訊社（Interfax）報導，爆炸發生在22日上午，地點位於莫斯科南部的亞塞涅瓦亞街（Yasenevaya Street）。俄羅斯聯邦偵查委員會發言人佩特琴科（Svetlana Petrenko）證實，一個不明爆裂裝置被安裝在薩爾瓦羅夫的座車底部，「裝置被引爆後，薩爾瓦羅夫因傷勢過重當場身亡」。

俄羅斯獨立媒體《The Insider》引述Telegram頻道「Baza」與「Shot」的細節指出，遇襲車輛是一部白色的起亞（Kia Sorento）休旅車。當時56歲的薩爾瓦羅夫正準備駕車出行，車輛僅行駛了幾公尺後隨即發生劇烈爆炸。現場畫面顯示，爆炸威力集中在車輛前部，導致薩爾瓦羅夫身受多處彈片傷與骨折，最終不治。

報導指出，薩爾瓦羅夫軍旅生涯資歷顯赫，不僅參與過俄羅斯全面入侵烏克蘭的軍事行動，此前也曾投入車臣戰爭、敘利亞軍事行動以及北奧塞提亞—印古什衝突。調查顯示，他至少在2020年就已取得案發地點附近的公寓產權，其座車資料也曾在先前的數據洩漏中曝光，顯示其行蹤可能早已被鎖定。

針對這起發生在首都圈的刺殺行動，俄羅斯當局高度重視。佩特琴科表示，已依據俄羅斯刑法第105條（謀殺）與222.1條（非法持有爆裂物）立案調查，並指派中央單位的資深刑事偵查員介入。她明確指出，調查人員正在釐清各種可能性，其中一個主要版本是「該犯罪與烏克蘭特種部隊的組織有關」。目前警方正在詢問目擊者並調閱周邊監視器畫面，試圖追緝兇手下落。

俄羅斯參謀總部行動訓練局局長、陸軍中將薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）22日在莫斯科遭汽車炸彈暗殺身亡，當局指控此案可能與烏克蘭特種部隊有關。（圖取自俄羅斯國防部網站）

