沙烏地今年處決347人創歷史新高！ 人權團體：最血腥的一年

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（前排左）積極營造開明改革形象，不僅與美國總統川普（前排右）交好，更與輝達執行長黃仁勳（後排中）、馬斯克（後排左）等科技巨擘互動密切。然而人權團體揭露，在其光鮮亮麗的外交舞台背後，沙國今年處決人數竟創下347人的歷史新高，形成強烈諷刺。（路透資料照）

沙烏地阿拉伯的人權紀錄再度引發國際關注。據英國廣播公司（BBC）報導，沙國在2025年執行的死刑人數已達至少347人，超越2024年的345人，連續2年創下歷史新高。英國人權組織「緩刑」（Reprieve）形容，這是自開始監測以來，沙烏地阿拉伯「最血腥的一年」。

「緩刑」組織的數據顯示，沙國當局近期處決了2名涉及毒品罪的巴基斯坦公民。儘管聯合國多次強調，針對非致命性毒品犯罪執行死刑「不符合國際規範」，但沙國自2022年底結束非正式暫停執行死刑的措施後，相關處決案件激增。統計指出，今年遭處決者中，約有3分之2是因為毒品相關罪行，且其中有96起案件僅涉及大麻。

毒品罪佔大宗 逾半死囚是外國人

值得注意的是，今年遭處決的死囚中，超過半數為外國公民，顯示沙國當局正以極端手段進行所謂的「毒品戰爭」。16日才剛被處決的埃及漁夫沙茲利（Issam al-Shazly），就是其中1例。他於2021年在沙國領海被捕，生前堅稱自己是在脅迫下被迫走私毒品，但仍難逃一死。

「緩刑」組織批評，沙國司法體系中充斥著酷刑與強迫認罪，當局似乎不在乎處決對象是誰，只為了向社會傳遞「零容忍」的訊息。死囚家屬向BBC透露，他們生活在恐懼之中，只有在不會執行死刑的週五和週六才能安穩入睡。

除了毒品犯，處決名單還包括異議人士。聯合國教科文組織（UNESCO）強烈譴責沙國在6月處決記者賈塞爾（Turki al-Jasser），他因遭控叛國與恐怖主義罪名而死。此外，德拉齊（Abdullah al-Derazi）與拉巴德（Jalal al-Labbad）2名沙國公民也在今年伏法，他們被捕時均未成年，罪名涉及參與反政府抗議活動。

沙國實質統治者、王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）近年來雖透過解除女性駕車禁令、開放娛樂等措施推動社會現代化，並試圖降低經濟對石油的依賴，但同時也加強箝制異議言論。

人權觀察（Human Rights Watch）研究員謝伊（Joey Shea）指出，國際社會對沙國舉辦體育與娛樂活動的熱衷，讓王儲在執行這些處決時「無需付出任何代價」。據悉，沙國處決方式通常為斬首或槍決，家屬往往在事後才知情，且無法領回遺體。

