連月創高！《讀賣》民調：高市早苗內閣支持率達73％

高市早苗上任3個月以來，在日本各大民調中的支持率持續攀升。（路透）

日本首相高市早苗民調居高不下！日本第一大報《讀賣新聞》最新民調顯示，高市內閣的支持度達73％，為上任3個月以來新高；另日本史上最大補充預算案，也得到61％民眾支持。

據報導，《讀賣》本月19日至21日進行的民調顯示，高市內閣支持率達73％，較上次（11/21至11/23）的調查結果上升1％，創下10月本屆政府成立以來新高，而不支持率僅14％，比上次調查減少3％。

這是自1978年大平正芳內閣以來，第三個內閣在執政2個月後仍維持70％以上的支持率，此前兩次分別是細川護熙內閣和小泉純一郎內閣。

年輕人在內的勞動年齡選民，對高市內閣推行的擴張性財政政策支持度強勁，包括在國會特別會議期間通過的措施，這也繼續支撐著內閣的整體支持率。

針對2025財政年度補充預算，其中包括每名兒童2萬日圓（約台幣4010元）補助金及冬季電費和燃氣費補助等，61％的受訪者表示「贊成」，29％表示「不贊成」。對於首相提出的「負責任且積極的公共財政」政策，74％的受訪者表示「贊成」（與上次調查結果相同），16％的受訪者表示「不贊成」（較上次調查的17％有所下降）。

相較之下，對於政府應對物價上漲的措施，35％的受訪者表示「贊成」，50%表示「不贊成」。針對通膨為家庭帶來的負擔，85％的受訪者表示「感受到」壓力，比4月份調查的92％下降，但結果表明，這種壓力感依然不容忽視。

至於減少眾議院席次數量，78％的受訪者表示「贊成」，遠超過13％的反對者。關於重啟符合監管標準的核電廠，63％的受訪者表示「贊成」，26％表示「反對」。

當被問及生成式人工智慧時，75％的受訪者認為日本應該自主研發相關系統，而13％的受訪者則認為不應該這樣做。

各政黨支持率最高的是自民黨，支持率為30％（較上次調查的32％有所下降），其次是國民民主黨，支持率為7％（較上次調查的4％有所上升），日本維新會支持率為4％（與上次調查持平），立憲民主黨支持率為4％（較上次調查的5％下降），參政黨支持率也從5％下降至4％。無黨派選民佔41％（較上次調查的40％上升）。

