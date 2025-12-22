為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    中國清潔工月薪不到台幣4500！民眾向省長投訴遭「查水表」要求撤件

    2025/12/22 16:08 即時新聞／綜合報導
    中國四川省民眾投訴清潔工月薪最高僅有1000人民幣，竟被當局找來親戚上門要求撤件。（圖擷自bilibili）

    中國四川省民眾投訴清潔工月薪最高僅有1000人民幣，竟被當局找來親戚上門要求撤件。（圖擷自bilibili）

    中國四川省熱心民眾，本月15日向省長信箱投訴，指稱達州市宣漢縣南壩鎮環衛工人（負責清掃街道、公共場所的清潔工），月薪最高僅有1000人民幣（約新台幣4478元），孰料卻被當局找來親戚上門要求撤銷投訴。

    從中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）可以看到，投訴人本月7日、13日上傳在南壩鎮街頭訪問2名環衛工的影片，分別為紙橋街退伍老翁、鎮中心步行街64歲女性，前者月薪為950人民幣（約新台幣4252元），後者月薪則是1000人民幣。

    投訴人向省長信箱反映此事後，卻只得到不痛不癢的回應，因此15日再度致函省長信箱，要求官方說明環衛工月薪僅1000人民幣是否違法。不過，投訴人在21日下午5時許，竟遇到親戚上門勸說他撤回舉報。

    投訴人將監視器影片上傳後，讓中國網友感到相當震驚，其中許多都支持投訴人為民發聲的行為，同時也感嘆影片之後可能會「被消失」，提醒投訴人要多注意自身安全。

