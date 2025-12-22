川普治理下「道德無關緊要」 羅馬尼亞總統籲美歐相互理解

達恩表示，川普重新執政後，世界運作從某種意義上的道德行事方式，轉向務實和經濟的行事方式。（路透）

羅馬尼亞總統達恩（Nicusor Dan）在政治新聞網站《政客》（Politico）訪問中表示，在美國總統川普形塑的新世界，道德無關緊要，「世界已經改變，我們從某種意義上的道德行事方式，轉向非常務實和經濟的行事方式」，美國和歐盟必須更好地相互理解。

報導指出，像達恩這樣的歐洲國家領袖，在2025年的大部分時間裡都在努力思考如何與川普共存，甚至是如何擺脫他。自從川普1月重返白宮以來，他已明確表示自己對歐洲漠不關心，部分幕僚甚至明顯對歐洲抱持敵意。

請繼續往下閱讀...

川普大幅削減對烏克蘭的財政和軍事援助，對歐盟加徵關稅，並抨擊歐盟領袖「軟弱無能」。川普政府如今還致力於干預歐洲民主，支持所謂的「愛國」政黨，並將政治導向「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的反移民目標。

對於像達恩這樣溫和派的領袖來說，他們面臨的困境始終在於究竟該在多大程度上接受川普的優先事項（因為歐洲仍需要美國），以及該如何堅決抵制他對歐洲中間派價值觀的敵意。

達恩在訪問中直言，「世界已經改變，我們從某種意義上的道德行事方式，轉向非常務實和經濟的行事方式」，歐盟領袖明白這一點，現在正集中精力制定可行的策略，以應對川普時代的新現實。

包括副總統約翰·萬斯在內的政府官員譴責了去年羅馬尼亞取消的選舉，而新的白宮國家安全戰略表明，美國將試圖引導歐洲政治，使其符合其反移民的「讓美國再次偉大」（MAGA）議程。

達恩認為，美國政治人物表達自己的觀點「沒問題」，但如果美國試圖以「不民主的方式」影響政治，例如，像俄羅斯那樣「收買」歐洲國家媒體，那就成了「問題」。

達恩指出，歐洲和美國是天然的盟友，因為他們比世界其他地區擁有更多共同的價值觀。他認為，在「中期未來」建立真正的夥伴關係是可能的。但就目前而言，「我們正處於某種過渡時期，需要更好地相互了解」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法