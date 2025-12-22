按著胸口喊「被捅2刀」！廣州學生遭砍殺 官方疑維穩淡化

中國廣州越秀區1所中學附近19日傍晚發生持刀砍人事件，造成2名學生受傷。網傳畫面顯示，1名學生受傷後手摀胸口跑向路邊求救（左）；另1名傷者倒臥在地，醫護人員正進行急救（右）。（影片截圖合成）

中國社會暴力事件頻傳，校園安全再度亮起紅燈。廣州越秀區1所中學附近，19日傍晚放學時段驚傳持刀砍人事件，導致2名學生受傷。現場影片顯示受傷學生血流如注，向路人求救，場面驚悚。然而，廣州警方深夜發布的通報中，僅稱嫌犯為成年男子，並未提及受害者為學生，也未說明作案動機，被外界質疑是為了「維穩」而刻意淡化案情。

綜合香港《明報》及中媒報導，這起案件發生在12月19日下午5時30分左右，地點位於廣州市越秀區越秀南路附近。網路流傳的現場影片顯示，1名身穿校服的男學生手緊緊摀住胸口，神情痛苦地跑向路邊店鋪求救，並說：「有人捅了我2刀」。

請繼續往下閱讀...

在短短幾秒鐘內，該名學生站立處便留下一大灘鮮血，影片中更可聽見1名女性驚恐大喊「叫救護車」。另1張現場照片則顯示，還有另1名傷者倒臥在地，醫護人員正進行急救。

關於受害者身分與事發學校，網傳訊息指出傷者為「廣州第十六中學東華實驗學校」或「廣州第四十中學」的初中一年級學生。事發初期，網路上曾流傳是「學生捅學生」的校園糾紛，甚至有網友驚呼難道是「學生版獻忠」（指無差別攻擊）；亦有傳言指凶手是外地人或涉及黑社會糾紛。

然而，廣州市公安局越秀分局於當日深夜發布的通報，與網傳說法有顯著出入。警方通報指出，當天下午5時37分接獲報案，民警迅速到場將犯罪嫌疑人「趙某」（男，34歲）抓獲。通報稱，2名傷者經送醫救治，均無生命危險。

通報未提「學生」 遭疑粉飾太平

值得注意的是，警方的官方通報中，完全未提及2名傷者的「學生」身分，也未透露嫌犯的作案動機或具體案發經過。這種避重就輕的處理方式，引發輿論質疑當局意圖降低社會恐慌，進行輿論管控。

近期中國各地惡性傷人案件頻發，就在廣州砍人案發生的同一天（19日）上午，廣西來賓市忻城縣也發生1起持刀傷人案，造成3人死亡、1人受傷，35歲的郭姓嫌犯已被逮捕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法