    國際

    涉及未成年影像曝光！艾普斯坦案文件解密 FBI早年處置再受質疑

    2025/12/22 14:02 編譯陳成良／綜合報導
    美國司法部近期公開的調查照片顯示，艾普斯坦在私人飛機上與疑似未成年者親密互動，相關影像再度引發外界對未成年人受害與執法疏失的關注。 （圖取自美國司法部專頁）

    美國司法部近期公開的調查照片顯示，艾普斯坦在私人飛機上與疑似未成年者親密互動，相關影像再度引發外界對未成年人受害與執法疏失的關注。 （圖取自美國司法部專頁）

    美國司法部上週依法院與國會規定期限，公開新一批與已故富商淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的調查文件與影像資料。文件中包含多張經過高度遮蔽處理的照片，內容顯示艾普斯坦與疑似未成年孩童出現不當互動情境，再度引發外界對執法機關早年處置是否失當的質疑。

    根據《紐約郵報》報導，這批影像是在搜索艾普斯坦位於美屬維京群島小聖詹姆斯島（Little St. James Island）住所時所取得，部分照片被裝框陳列於屋內。司法部表示，為保護可能涉及的未成年人身分，所有孩童臉部均已以黑色遮罩處理，目前尚無法確認影像中孩童的身分，也未證實是否為案件受害者。

    舊案重現 FBI 1996年曾接獲檢舉

    這批文件的公開，同時也使一名早年檢舉者的說法再次受到關注。資料顯示，1996年曾有艾普斯坦的前員工向聯邦調查局（FBI）提出書面檢舉，警告艾普斯坦對涉及未成年者的不當內容表現出高度興趣，但相關指控當年並未引發立即且明確的司法行動。司法部此次文件釋出，被外界視為對當年處置過程的一次間接檢視。

    艾普斯坦於2019年在聯邦拘留期間身亡，生前正等待涉及性交易與未成年者犯罪的審判，其長期夥伴麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）則已於2021年被判刑20年。隨著相關檔案陸續解密，輿論焦點不僅落在案件本身，也延伸至聯邦執法體系是否曾錯失介入時機，以及制度性監督是否出現漏洞。司法部強調，文件公開不代表新增指控，但有助於釐清歷史紀錄與責任歸屬。

    這張遮蔽處理的照片，顯示艾普斯坦與疑似年幼孩童的親密互動。（圖取自美國司法部專頁）

    這張遮蔽處理的照片，顯示艾普斯坦與疑似年幼孩童的親密互動。（圖取自美國司法部專頁）

