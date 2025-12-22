想回家服刑夢碎！大馬前首相納吉申請「居家監禁」被駁回

馬來西亞前首相納吉（中）申請將刑期改為居家監禁遭法院駁回，本週五他還將面臨另一宗涉及175億元貪污案的宣判。圖為納吉在警方押解下出庭。（路透）

身陷囹圄的馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）爭取「回家坐牢」的希望宣告破滅。吉隆坡高等法院22日駁回納吉將剩餘刑期改為居家監禁的司法覆核申請。這項裁決對現年72歲的納吉而言是一大打擊，尤其是他本週五還將面臨另一宗涉及鉅額貪污的關鍵判決，恐讓他面臨更漫長的牢獄之災。

據《法新社》報導，納吉目前因涉嫌挪用主權財富基金「一馬發展公司」（1MDB）前子公司SRC國際公司4200萬令吉（約新台幣3.1億元）資金，正在服刑中。其刑期原本為12年，後獲特赦局減刑至6年。納吉的律師團此前聲稱，前任國家元首曾在特赦令中附帶一份「附加諭令」（royal addendum），准許納吉以居家監禁方式服完餘刑。

然而，承審法官駱官（Alice Loke Yee Ching，音譯）在判決中明確指出，所謂的元首附加諭令並非有效命令。她強調：「法院無法發布命令指示執行居家監禁，因為馬來西亞法律中並無居家監禁的相關條款。」因此駁回納吉的申請。

身穿灰色西裝的納吉在聽到判決後難掩失望之情。其首席律師沙菲（Muhammad Shafee Abdullah）賽後向媒體表示，納吉對結果「感到非常失望」，並將提出上訴。

週五宣判重頭戲 涉貪175億恐加刑

這場敗訴僅是納吉本週面臨的第一個難關。週五（26日）他將迎來被視為1MDB弊案核心的另一起重大宣判。檢方指控他在擔任首相與財政部長期間，濫權挪用1MDB資金高達22.8億令吉（約新台幣175億元），並面臨4項濫權與21項洗錢指控。

檢方在庭審中出示了銀行紀錄與超過50名證人的證詞，指控納吉將鉅款轉入個人帳戶。辯方則將責任全數推給仍在逃的華裔富商劉特佐（Jho Low），稱他是整起詐欺案的幕後主謀，利用贓款購買豪宅、私人飛機與名畫。若週五被判有罪，納吉的刑期恐將大幅延長，每項濫權罪名最高可判20年監禁。

