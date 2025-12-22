為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本H3火箭第二級發動機提前熄火衛星無法入軌 文科省宣布發射失敗

    2025/12/22 13:21 即時新聞／綜合報導
    日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今（22日）上午在鹿兒島縣的種子島宇宙中心發射了H3火箭8號機。（圖擷自JAXA頻道）

    日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今（22日）上午在鹿兒島縣的種子島宇宙中心發射了H3火箭8號機。（圖擷自JAXA頻道）

    日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今（22日）上午在鹿兒島縣的種子島宇宙中心發射了H3火箭8號機，原定搭載日版衛星定位系統（GPS）的「引路5號機」升空，不料第二級發動機提前熄火，衛星無法被送入預定軌道，文部科學省宣布發射失敗。

    據《共同社》報導，文部科學省表示，今升空的H3火箭8號機未能將衛星送入預定軌道，宣布發射失敗。

    H3火箭8號機原計劃本月17日發射，但因地上設備問題而在發射前取消倒計時，今再次挑戰升空，H3火箭8號機，搭載組成日版衛星定位系統（GPS）的准天頂衛星「引路5號機」，希望建構日本版的GPS，而不再依賴美國的GPS衛星，此次的5號機是第6顆衛星。

    H3火箭8號機升空後，在飛行途中，第二級發動機提前停止燃燒，比預定計畫提早25分鐘，而無法將衛星送入預定軌道，目前JAXA正在調查此事，預計在當地時間下午2點30分召開記者會說明。

