日本將重啟全球最大核電廠 2040年前核電佔比增至20％

日本新瀉縣議會預計於22日投票批准重啟全球最大的「柏崎刈羽核電廠」，這將是福島核災後東電首度重啟核反應爐。圖為柏崎刈羽核電廠外觀。（路透資料照）

日本能源政策迎來關鍵轉折點。新瀉縣議會預計於週一（22日）進行投票，可望正式批准重啟全球最大的核能設施，也就是「柏崎刈羽核電廠」（Kashiwazaki-Kariwa）。這不僅是自2011年福島核災以來，營運商東京電力公司（TEPCO）首度獲准重啟核反應爐，更標誌著日本在能源安全與減碳壓力下，全面加速「核電回歸」的步伐。

據《路透》報導，這座位於東京西北方約220公里的核電廠，擁有7座反應爐，總發電量曾高居世界第一。若議會表決通過，這將掃除最後一道行政障礙。據日本放送協會（NHK）指出，東電計畫最快於明年1月20日重啟其中一座反應爐，預估單座機組即可為首都圈增加約2%的電力供應。

請繼續往下閱讀...

為了爭取地方支持，東電今年稍早承諾在未來10年內向新瀉縣投入1000億日圓（約新台幣205億元）。東電發言人高田正勝 （譯音）強調：「我們堅定承諾絕不讓福島事故重演。」

然而當地居民的疑慮並未消除。新瀉縣10月公布的民調顯示，高達60%的居民認為重啟條件尚未成熟，近7成對東電的管理能力感到擔憂。52歲的大賀綾子（譯音）是當年逃離福島核災區的16萬名災民之一，如今定居新瀉的她再度面臨核電威脅。她表示：「我們親身經歷過核災風險，無法視而不見。每次看到重啟新聞，都像是在重溫當年的恐懼。」

AI耗電大增 首相高市早苗力挺核電

推動核電重啟的背後，是日本沉重的能源壓力。上任兩個月的日本首相高市早苗明確表態支持重啟核電，以強化能源安全並降低對進口化石燃料的依賴。日本去年光是進口液化天然氣與煤炭就花費了10.7兆日圓（約新台幣2.15兆元）。

此外，隨著人工智慧（AI）資料中心蓬勃發展，日本預估未來10年的電力需求將大幅成長。為滿足需求並達成2040年核電佔比倍增至20%的目標，重啟柏崎刈羽核電廠被視為不可或缺的一步。儘管人口萎縮，但AI帶來的「吃電怪獸」效應，正迫使日本政府不得不重新擁抱核能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法