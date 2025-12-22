為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    避免邦代海灘悲劇再次發生 澳洲新南威爾斯州擬推動全國最嚴槍支管制法

    2025/12/22 12:07 編譯謝宜哲／綜合報導
    澳洲雪梨邦代海灘槍擊案過後，新南威爾斯州推動該國最嚴格的槍支管制法。圖為民眾為罹難者哀悼。（法新社）

    澳洲雪梨邦代海灘槍擊案過後，新南威爾斯州推動該國最嚴格的槍支管制法。圖為民眾為罹難者哀悼。（法新社）

    澳洲新南威爾斯州首府雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊案，包含1名槍手在內共16人死亡。新南威爾斯州今（22）日規劃推動該國最嚴格的槍支管制法，並禁止展示恐怖主義標誌。

    根據《法新社》報導，新南威爾斯州政府22日召集為期2天的議會規劃推出「全國最嚴厲的槍支改革」。新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）告訴記者「我們不能假裝世界和14日那起恐怖襲擊事件發生之前一樣。」

    柯民思強調，他願意付出一切回到1週、1個月甚至2年前，確保悲劇不會發生，澳洲必需採取措施，防止此類事件再次發生。

    根據新南威爾斯州推動的槍支管制法，個人擁有的槍枝數量將限制為4支，農民等豁免族群可擁有10支。該州官員表示，目前該州有超過110萬支槍。另外該法還將禁止展示恐怖主義標誌。

    柯民思指出，他明年還將考慮制定更嚴格的仇恨言論立法，包括限制「全球起義」（globalise the intifada）這一口號的使用。該口號在親巴勒斯坦集會上經常出現，指的是過去在巴勒斯坦被佔領區上針對以色列軍隊的起義。

    澳洲聯邦政府也宣布了一系列槍支所有權和仇恨言論法律改革計畫，以及對警察和情報部門的審查。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）上週宣布一項全面槍支回購計畫，旨在「讓槍支遠離街道」。

    這是自1996年後規模最大的槍枝回購行動。澳洲亞瑟港1996年發生大規模槍擊事件，造成35人死亡，此後政府開始加強槍支管制。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播