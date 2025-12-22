避免邦代海灘悲劇再次發生 澳洲新南威爾斯州擬推動全國最嚴槍支管制法

澳洲雪梨邦代海灘槍擊案過後，新南威爾斯州推動該國最嚴格的槍支管制法。圖為民眾為罹難者哀悼。（法新社）

澳洲新南威爾斯州首府雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊案，包含1名槍手在內共16人死亡。新南威爾斯州今（22）日規劃推動該國最嚴格的槍支管制法，並禁止展示恐怖主義標誌。

根據《法新社》報導，新南威爾斯州政府22日召集為期2天的議會規劃推出「全國最嚴厲的槍支改革」。新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）告訴記者「我們不能假裝世界和14日那起恐怖襲擊事件發生之前一樣。」

請繼續往下閱讀...

柯民思強調，他願意付出一切回到1週、1個月甚至2年前，確保悲劇不會發生，澳洲必需採取措施，防止此類事件再次發生。

根據新南威爾斯州推動的槍支管制法，個人擁有的槍枝數量將限制為4支，農民等豁免族群可擁有10支。該州官員表示，目前該州有超過110萬支槍。另外該法還將禁止展示恐怖主義標誌。

柯民思指出，他明年還將考慮制定更嚴格的仇恨言論立法，包括限制「全球起義」（globalise the intifada）這一口號的使用。該口號在親巴勒斯坦集會上經常出現，指的是過去在巴勒斯坦被佔領區上針對以色列軍隊的起義。

澳洲聯邦政府也宣布了一系列槍支所有權和仇恨言論法律改革計畫，以及對警察和情報部門的審查。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）上週宣布一項全面槍支回購計畫，旨在「讓槍支遠離街道」。

這是自1996年後規模最大的槍枝回購行動。澳洲亞瑟港1996年發生大規模槍擊事件，造成35人死亡，此後政府開始加強槍支管制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法