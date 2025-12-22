504億元等你拿！美威力球獎金狂飆 一次領走232億

美國威力球（Powerball）頭獎持續累積，22日開獎金額上看16億美元（約新台幣504.8億元），吸引大批民眾購買彩券試手氣。圖為民眾在便利商店購買威力球彩券。（法新社）

編譯陳成良／綜合報導〕美國威力球（Powerball）官方週日（21日）宣布，由於20日晚間開獎無人中頭獎，週一（22日）的頭獎金額預估將攀升至16億美元（約新台幣504.8億元），這將是美國彩券史上第5高的鉅額獎金。

據《美聯社》報導，20日開出的中獎號碼為白球4、5、28、52、69，以及紅球（威力球）20，可惜無人完全對中這6個號碼。隨著買氣持續加溫，週一開獎的頭獎金額已累積至16億美元，在威力球史上排名第4高。

請繼續往下閱讀...

一次領可拿232億 中獎率僅2.9億分之一

若有幸運兒在週一獨得頭獎，將面臨兩個領獎選擇：一是分30年領取全額16億美元（含首期立即支付及隨後29年逐年遞增5%的年金）；二是選擇一次性領取現金，金額約為7.353億美元（約新台幣232億元）。不過，上述金額均為稅前數字，實際入袋還需扣除聯邦稅與州稅。

威力球官方指出，要對中所有6個號碼贏得頭獎的機率微乎其微，僅約2億9220萬分之一。

回顧美國樂透史，目前的最高頭獎紀錄創下於2022年，當時獎金高達20.4億美元（約新台幣643.6億元）。該名幸運得主在加州買下彩券，最終選擇一次性領取9.976億美元（約新台幣314.7億元）。

威力球目前在美國45個州、華盛頓特區、波多黎各及美屬維京群島發行，由非營利組織「多州彩券協會」（Multi-State Lottery Association）負責監管，銷售利潤主要用於支持各州的公共教育與其他服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法