以色列批准西岸新建19個定居點 美聯社：威脅巴勒斯坦建國

以色列財政部長斯莫特里奇21日表示，以色列內閣已批准在約旦河西岸新建19個猶太定居點。（路透）

以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）21日表示，以色列內閣已批准在約旦河西岸新建19個猶太定居點。《美聯社》稱以色列此舉，進一步威脅巴勒斯坦建國可能性。

根據《美聯社》報導，斯莫特里奇指出，內閣批准在西岸地區新建19個猶太定居點的舉動，將使過去幾年新建定居點的總數達到69個，創下新紀錄。

斯莫特里奇辦公室聲稱，內閣於12月11日批准了這項決議，此前該決議一直處於保密狀態。此次批准使西岸猶太定居點數量在現任以色列政府執政期間增加了近50%。

反定居點監督組織「和平現在」（Peace Now）說，2022年西岸共有141個定居點，而此次批准後，定居點數量已增至210個。另外根據國際法，定居點被普遍認為是非法的。

《美聯社》強調，此決議通過正值美國敦促以色列和哈瑪斯推進加薩停火協議第二階段之際。該協議提出1條巴勒斯坦通往建國的「可能路徑」，而以色列建設定居點正是為了阻止該路徑實現。

以色列在1967年的戰爭中佔領西岸、東耶路撒冷和加薩走廊，巴勒斯坦聲稱這些地區將作為未來建國領土。以色列在西岸安置超過50萬猶太人，並在東耶路撒冷安置超過20萬猶太人。

