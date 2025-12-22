為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    以色列批准西岸新建19個定居點 美聯社：威脅巴勒斯坦建國

    2025/12/22 10:13 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列財政部長斯莫特里奇21日表示，以色列內閣已批准在約旦河西岸新建19個猶太定居點。（路透）

    以色列財政部長斯莫特里奇21日表示，以色列內閣已批准在約旦河西岸新建19個猶太定居點。（路透）

    以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）21日表示，以色列內閣已批准在約旦河西岸新建19個猶太定居點。《美聯社》稱以色列此舉，進一步威脅巴勒斯坦建國可能性。

    根據《美聯社》報導，斯莫特里奇指出，內閣批准在西岸地區新建19個猶太定居點的舉動，將使過去幾年新建定居點的總數達到69個，創下新紀錄。

    斯莫特里奇辦公室聲稱，內閣於12月11日批准了這項決議，此前該決議一直處於保密狀態。此次批准使西岸猶太定居點數量在現任以色列政府執政期間增加了近50%。

    反定居點監督組織「和平現在」（Peace Now）說，2022年西岸共有141個定居點，而此次批准後，定居點數量已增至210個。另外根據國際法，定居點被普遍認為是非法的。

    《美聯社》強調，此決議通過正值美國敦促以色列和哈瑪斯推進加薩停火協議第二階段之際。該協議提出1條巴勒斯坦通往建國的「可能路徑」，而以色列建設定居點正是為了阻止該路徑實現。

    以色列在1967年的戰爭中佔領西岸、東耶路撒冷和加薩走廊，巴勒斯坦聲稱這些地區將作為未來建國領土。以色列在西岸安置超過50萬猶太人，並在東耶路撒冷安置超過20萬猶太人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播