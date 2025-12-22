為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    南韓總統府搬家中！李在明遷回青瓦台 預計耶誕節前完成

    2025/12/22 10:21 編譯陳成良／綜合報導
    南韓總統李在明已啟動搬遷作業，將總統辦公室遷回傳統的青瓦台園區，預計耶誕節前後完成。圖為民眾今年6月在青瓦台前排隊參觀，背景是著名的藍色屋頂主樓與北岳山。（路透資料照）

    南韓總統李在明已啟動搬遷作業，將總統辦公室遷回傳統的青瓦台園區，預計耶誕節前後完成。圖為民眾今年6月在青瓦台前排隊參觀，背景是著名的藍色屋頂主樓與北岳山。（路透資料照）

    南韓總統辦公室正在重返青瓦台。南韓總統李在明已啟動搬遷作業，將把總統辦公室從前任總統尹錫悅設立的國防部大樓，遷回傳統的青瓦台園區。總統府辦公室表示，預計在耶誕節前後完成搬遷。

    據《路透》報導，這項正在進行中的變動，將使南韓總統辦公地點離開前總統尹錫悅所選定的國防部大樓區域。總統府辦公室指出，雖然辦公地點遷回作業已展開，但總統官邸不會同步搬遷。原因是青瓦台的部分建築在前任政府時期出現受損，目前正在進行檢修，相關措施將在稍後公布。至於李在明原本使用的辦公室園區後續將如何處置，總統府並未說明。

    前總統尹錫悅在2022年上任後，打破數十年傳統，將總統辦公室與官邸遷出青瓦台，轉移至首爾中部的國防部大樓區域，當時花費約4000萬美元（約新台幣13億元）。這項舉動曾在專家間引發關於「風水」的辯論，部分政治對手當時指控，尹錫悅是受到認為青瓦台位置不吉利的說法影響。

    在尹錫悅遷出後，青瓦台對公眾開放參觀。截至今年6月中旬，已有超過800萬人次造訪這座背靠北岳山、以藍色屋瓦聞名的歷史建築。

    李在明曾承諾 未來遷都世宗市

    李在明在今年6月的提前選舉中勝出。他在競選期間曾承諾，最終會將總統辦公室遷往位於首爾以南的世宗市，該市目前已有多個政府部會進駐，此舉旨在促進首都圈以外的地方經濟發展。

