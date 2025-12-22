加勒比海大獵殺！美軍連扣2船後 再追捕第3艘「假旗」油輪

美國海岸防衛隊在加勒比海展開強力執法，20日在委內瑞拉外海國際水域，再度攔截並扣押1艘懸掛巴拿馬國旗、載有180萬桶委內瑞拉原油的中資油輪「世紀號」（Centuries）。圖為美軍直升機在該油輪上方盤旋監控。（路透）

加勒比海風雲變色！隨著美國總統川普加大對委內瑞拉石油產業的制裁力道，美國海岸防衛隊（USCG）正展開1場海上連環扣船行動。美方官員21日向《法新社》證實，繼20日扣押1艘載滿原油的油輪後，海岸防衛隊目前正在加勒比海「積極追捕」第3艘疑似違反制裁的油輪。

不具名的美國官員透露，這艘正在逃逸的目標船隻屬於「受制裁的幽靈船隊」（dark fleet），涉嫌懸掛假國旗（false flag）並試圖規避制裁。據媒體披露，該船名為「貝拉1號」（Bella 1），因涉嫌與伊朗及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）有掛鉤，早於2024年就被列入美國制裁名單。專業追蹤網站TankerTrackers指出，該船正駛往委內瑞拉，目前並未載貨。據悉，美軍曾在20日深夜試圖接近並登船檢查，但遭對方拒絕，雙方隨即展開海上追逐。

2週扣2船 中資油輪載180萬桶油遭殃

就在追捕行動展開的前1天，美國海岸防衛隊才剛截獲第2艘油輪「世紀號」（Centuries）。根據TankerTrackers資料顯示，這是1艘懸掛巴拿馬旗幟的中資油輪。該船本月初在委內瑞拉港口裝載了高達180萬桶原油，並於18日駛離委國專屬經濟海域後遭美方鎖定扣押。不過，《法新社》查閱資料發現，「世紀號」此前似乎並未出現在美國財政部的制裁名單上。

這一連串海上行動源於川普12月16日發布的強硬命令，宣布對進出委內瑞拉的「受制裁油輪」實施封鎖，並要求委國歸還據稱遭竊的美國資產。川普政府指控委內瑞拉利用石油資源資助「毒品恐怖主義」（narcoterrorism），並以此為由在加勒比海部署了龐大的海軍艦隊。

事實上，美軍手段不僅止於扣船。自今年9月以來，美軍已針對加勒比海與東太平洋的疑似運毒船隻發動一系列空襲，造成超過100人死亡，其合法性引發外界質疑。面對美方步步進逼，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）政府堅決否認涉毒，反控華府意圖推翻現有政權，以掠奪委內瑞拉豐富的石油儲備。

