珍珠港事變倖存者凋零！二戰海軍老兵逝世 享嵩壽105歲

二戰美國海軍老兵沙布（右）20日在家中逝世，享嵩壽105歲，沙布離世也讓珍珠港倖存老兵又少1人。圖為沙布2022年與兒子卡爾（左）參加珍珠港紀念活動。（美聯社）

二次世界大戰結束至今已有80年，而在1941年引爆太平洋戰爭的珍珠港事變，在本月7日屆滿84週年，由於當年珍珠港的倖存美軍僅剩12人在世，且都超過百歲，今年也是相關紀念活動首度沒有倖存老兵出席。珍珠港倖存老兵沙布（Ira Schab）20日凌晨在家逝世，享嵩壽105歲，沙布離世也讓珍珠港倖存老兵又少1人。

根據《美聯社》報導，沙布的女兒金柏莉（Kimberlee Heinrichs）表示，父親20日凌晨在家逝世，當下她和丈夫都在一旁陪伴父親。當珍珠港事變發生當天，沙布是1名年僅21歲的水兵，並在補給艦「杜賓號」（USS Dobbin）擔任樂隊樂手，並等待1位在海軍無線電台服役的友人來找他。

請繼續往下閱讀...

沙布登上甲板後看到戰艦「猶他號」正處於翻覆狀態，日軍飛機在空中呼嘯而過。沙布在2023年回憶時提到：「我們當時真的嚇壞了，但我也知道如果我們出了什麼事，就完蛋了。」沙布後續跑回甲板下搬了幾箱彈藥，加入水手運補彈藥的行列中，向甲板上的高射炮運送砲彈。幸運的是，沙布所在的杜賓號，僅有3名水手在珍珠港事變中陣亡。

後續在太平洋戰爭期間，沙布都在太平洋的海軍部隊服役，先後去了新赫布里底群島（New Hebrides）、馬里亞納群島以及日本沖繩。戰後沙布開始學習航天工程技術，並在通用動力公司擔任電子工程師，參與了阿波羅太空飛行計畫。沙布的兒子卡爾（Karl Schab）後來也加入了海軍，目前是1名退役海軍指揮官。

近年來沙布意識到珍珠港倖存者的人數正在減少，因此他特地從奧勒岡州的家中前往夏威夷參加紀念活動，沙布2023年受訪時強調，此舉的目的是「為了向那些沒能活下來的人致敬」。而沙布為了參加去年的紀念活動，當時104歲的他特地花了幾週的時間鍛鍊身體，以便在紀念活動中能站著敬禮。

不過沙布今年因為身體狀況欠佳未能出席珍珠港紀念儀式，而遺憾的是，沙布在12月20日逝世。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法