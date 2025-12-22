為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    法國將斥資近3800億打造新世代航空母艦 取代戴高樂號

    2025/12/22 03:10
    法國航空母艦「戴高樂號」排水量4.2萬噸，長261公尺，是美軍之外、全球唯一使用核子動力的航艦。（歐新社檔案照）

    法國航空母艦「戴高樂號」排水量4.2萬噸，長261公尺，是美軍之外、全球唯一使用核子動力的航艦。（歐新社檔案照）

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）21日證實，法國計畫建造一艘全新、更大型且更現代化的航空母艦，以取代老化的「戴高樂號」（Charles de Gaulle），並強化法國的海上軍事實力。

    路透報導，這項計畫名為「新世代航空母艦」（PANG），預估總成本約為102.5億歐元（約3782億台幣）。

    法國政府表示，這艘新航艦預計2038年正式服役，屆時戴高樂號也將退役。核動力推進相關組件的工程已於去年展開，而最終採購訂單必須在2025年度預算中拍板定案。

    據報導，PANG將成為歐洲有史以來建造的最大型軍艦，是法國核嚇阻力量的核心要件之一，也反映出在俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，以及美國總統川普對支援歐洲安全顯得意願不足的背景下，歐洲推動提升防務自主性的努力。

    馬克宏在位於阿拉伯聯合大公國的一座法國軍事基地，向官兵發表談話，該基地鄰近荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），為全球石油運輸極為關鍵的戰略要道。

    馬克宏指出，啟動這項龐大計畫的決定，「是在本週作出的」，並強調這項造艦計畫將強化法國的工業基礎，尤其是中小型企業。

    新航艦同樣採用核動力，排水量近8萬噸，長約310公尺，可搭載2000名船員和30架戰機。

    法國國防部長沃特蘭（Catherine Vautrin）在社群平台X發文表示，新航艦將於2038年投入運作，取代2001年服役、歷經15年規劃與建造的戴高樂號。

    戴高樂號排水量為4.2萬噸，長261公尺，是美軍之外、全球唯一1艘使用核子動力的航艦。近期，部分中間派與溫和左派的法國國會議員建議，由於法國公共財政吃緊，應該考慮延後建造新航艦的計畫。

    法國是歐盟唯一擁有核武的國家，也是少數擁有航艦的歐洲國家之一，其他國家還包括英國、義大利與西班牙。相較之下，歐洲整體航艦能力遠遠不及美國擁有的11艘航艦艦隊，以及中國的3艘航艦。

    法國武裝部隊參謀總長蒙頓（Fabien Mandon）今年10月在參議院表示，中國剛剛發展出用於艦載機起飛的電磁彈射系統，由於國內生產無法符合時程與成本控制要求，法國將向美國採購相關系統。

