雪梨海灘槍擊案滿一週 澳總理出席追悼會被噓

澳洲總理艾班尼斯21日出席雪梨邦代海灘槍擊事件追悼活動時，遭現場部分民眾發出噓聲。（路透）

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）猶太節慶槍擊案21日屆滿1週，猶太社群領袖呼籲就這起造成15人喪生的悲劇，成立聯邦層級的調查委員會。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）則在出席紀念活動時，遭現場部分民眾發出噓聲。

下午6時47分，即攻擊發生滿1週的時刻，約1萬5000名民眾聚集在邦代海灘，集體默哀1分鐘，各地政府機關降半旗。新南威爾斯州猶太代表委員會（NSW Board of Jewish Deputies）主席奧西普（David Ossip）表示，有必要成立聯邦調查委員會，贏得現場民眾的熱烈歡呼與掌聲。

艾班尼斯支持由新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）提出的州級調查委員會，但始終拒絕展開全國性調查的要求。

在致詞介紹時，奧西普高度肯定柯民思，以及新州反對黨領袖斯隆（Kellie Sloane），現場再度爆出熱烈掌聲。但當他介紹坐在前排的艾班尼斯時，部分民眾發出噓聲。

艾班尼斯抵達活動現場時，也遭到噓聲對待，似乎是同一批人所為。幾分鐘後，前總理霍華德（John Howard）沿著同一路線入場，則獲得熱烈歡迎。

在演說中，奧西普特別提到阿邁德（Ahmed Al-Ahmed）「難以置信的勇氣」。阿邁德在這起槍擊事件中，英勇地與1名槍手搏鬥，自己也因此受傷，被奉為英雄。

奧西普表示，澳洲猶太人「已經來到一個黑暗的時刻」，但「光明可以驅散最陰暗之處」，「一次勇敢的行動、一點希望的火焰，就能為我們指引方向、照亮前路…而這正是我們這一週所看到的。即使悲劇難以估量，我們仍見證了令人動容的光明展現。」

奧西普稱斯隆為英雄，「我希望大家知道，上週在攻擊發生時，凱莉選擇前往邦迪海灘、前往事發現場，協助傷者，並為需要庇護的人提供安全場所。」

艾班尼斯與副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles），及內政部長柏克（Tony Burke）共同出席，但未致詞。現場警力高度戒備，包括在周邊建築屋頂部署狙擊手，員警也都持長槍。

