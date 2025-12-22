泰晤士報：中國駐英國外交人員急速擴張 引發間諜與滲透疑慮

中國擬在倫敦興建新的超級大使館，各界質疑不斷。（路透檔案照）

中國擬在倫敦興建新的超級大使館，各界質疑不斷。除了新使館的規模龐大之外，英國「泰晤士報」21日進一步披露，北京在英國的外交與非外交人員，也呈現爆炸性擴張。

報導引述英國外交部的歷年紀錄，揭露一個驚人的趨勢：在過去5年中，中國駐英機構幾乎是以平均「每2個月增加1名新成員」的速度持續膨脹。目前，僅在倫敦登記具備正式外交身分的人員就多達142人，在各國駐英使館中僅次於美國。

然而，報導指出，這142人僅是北京在英國龐大人力佈建的冰山一角，尚未計入分佈在曼徹斯特、愛丁堡及貝爾法斯特3大領事館的官員，更排除了一群數量不明、未正式登記，卻以非官方身分執行北京「特定任務」的特殊人士。

這種規避外交登記的灰色人力佈局，已引發英國國安部門對於跨境鎮壓與間諜活動的高度疑慮。

泰晤士報進一步調查發現，中國使館的人力配置呈現極高的目的性。在倫敦的142名外交官中，僅是媒體與公共事務暨公眾外交部門，就配置14人。在民主國家使館中，如此高比例的文宣人力極為罕見，反映出北京正投入大量人力進行意識形態滲透，試圖在英國輿論戰場上掌握對中論述的主導權。

更令執法機關關注的是，使館內編有2名正式的「警務聯絡官」。據了解，中國司法與警務人員近年在英國的活動頻率，遠遠超過以往。分析家指出，這些人員的職責往往涉及監控海外異議人士、香港流亡社群，甚至與所謂的「海外警察站」有著千絲萬縷的聯繫。

人事擴張帶來的直接後果，便是對空間的迫切需求。報導指出，中國政府在倫敦持有約50處房產，其中許多房產刻意不登記為官方館舍，卻常有掛著外交牌照的車輛出入。這種「化整為零」的人員駐紮方式，讓英國政府難以掌握北京在英人力的實際動向。

這也解釋了為何北京急於興建一座巨型使館。英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）曾提到，中方意圖將目前分散於各處的人員與眷屬集中住宿。然而，國會議員質疑，這種將大量具備特定背景的人員，集中在一個具備內部遮蔽空間的建築中，形同在倫敦心臟地帶建立一座無法監控的安全堡壘。

這股人事擴張的推力，也延伸到設於倫敦的國際組織。隨著中國駐英國大使鄭澤光兼任中國常駐國際海事組織（IMO）代表，中方近期在倫敦高調為IMO代表處揭牌。人事資料顯示，北京已向此類國際組織派駐更具經驗、層級更高的談判與技術官員。

中國駐英使館對於泰晤士報詢問關於這些房產的具體用途，以及未來若新使館落成後是否繼續持有舊房產等問題，均未給予回應。

隨著新使館案進入最後裁決階段，英國輿論的疑慮並未消散。報導指出，中方提交的設計圖將部分內部空間刻意遮蔽塗黑，且拒絕向英方說明其預定用途，引發該地可能成為間諜活動或跨境鎮壓基地的擔憂。

在經歷數次延期後，英國首相府發言人表示，基於安全考量等因素，預定將於明年1月20日以前，就這座超級使館建案做出最終裁決。這場關於人事擴張與空間主權的拉鋸戰，已成為英中關係未來走向的關鍵指標。

