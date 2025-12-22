反恐專家警告 雪梨槍擊事件凸顯AI加速錯假資訊擴散

澳洲雪梨邦代海灘槍擊事件21日屆滿1週，全國各地降半旗致哀，民眾也追悼受害者，並默哀1分鐘。（歐新社）

重量級反恐專家警告，在澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）致命攻擊事件發生後，分化性的言論與由人工智慧（AI）驅動的錯假資訊，正侵蝕國際合作的基礎。

香港「南華早報」21日報導，聯合國支持的「科技對抗恐怖主義」（Tech Against Terrorism）創辦人兼執行長哈德利（Adam Hadley）表示，敵對國家與「伊斯蘭國」（Islamic State）等恐怖組織之間，正出現一種「危險的利益匯流」，而這種趨勢受到民粹政治議程與商業利益推動，AI則進一步加速分裂性敘事的擴散。

雪梨14日發生疑似受到「伊斯蘭國」啟發、針對紀念猶太節日「光明節」（Hanukkah）的澳洲猶太人的大規模攻擊事件，造成15人喪生，其後的輿論發展與近年多起恐攻事件如出一轍。初期，部分主流媒體在澳洲官方尚未公布基本事實前，援引匿名消息來源，錯誤宣稱涉案的父子檔槍手沙吉德．阿克拉姆（Sajid Akram）與納維德．阿克拉姆（Naveed Akram），是阿富汗或巴基斯坦籍人士。

隨後，社群媒體的討論焦點迅速轉向所謂的「巴基斯坦連結」，多家以色列媒體也在未經查證的情況下轉載相關敘事。相關報導還指稱，可能涉及伊朗、黎巴嫩真主黨以及巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」。印度的主流媒體也大幅報導這些錯假資訊，並強調巴基斯坦在爭議地區喀什米爾庇護聖戰組織的歷史。

在澳洲政府確認邦代海灘槍擊案年長槍手沙吉德．阿克拉姆為具有印度血統的澳洲公民後，巴基斯坦資訊暨廣播部部長塔拉（Attaullah Tarar）譴責他所稱的「由敵對國家發動、企圖抹黑巴基斯坦的錯假資訊行動」。

哈德利指出，這起事件凸顯了演算法速度與調查現實之間的根本落差：社群媒體以分鐘為單位運作，而負責任的警政調查則需要數小時，甚至數日，這種落差製造出資訊真空。

哈德利指出，甚至在警方確認邦代海灘槍擊案事實之前，透過半自動內容在危機時刻牟利的AI機器人網絡與社群帳號，就已經在各大平台散播臆測與煽動性敘事。「這些系統不需要真相；它們需要的是互動。暴力與恐懼帶來點閱率，而點閱率帶來收入。」

他指出，AI如今讓單一操作者得以管理成千上萬個看似真實的帳號，「以工業化速度生產內容」，「我們談的已不只是少數害群之馬，而是一整個自動化放大生態系，只要發生任何具爭議性的事件，幾分鐘內就會啟動。」

以色列領袖也被指控在事實尚未明朗前就妄下定論，將邦代海灘攻擊事件與澳洲及其他西方國家於8月承認巴勒斯坦國家地位相連結。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與外交部長薩爾（Gideon Saar）先後在社群媒體發文，指控澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）對親巴勒斯坦示威者「軟弱」，因此應該為攻擊負責。艾班尼斯否認相關說法，前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）則呼籲納坦雅胡不要干預澳洲政治。

攻擊發生後不久，納坦雅胡也曾錯誤指稱，制伏其中1名攻擊者的英雄阿邁德（Ahmed al Ahmed）是猶太人，後來才承認其為穆斯林，並稱讚其勇氣。

哈德利強調，有效的反恐工作需要國家間的信任，而這種信任「每一次在事實未明前就將悲劇武器化、做為外交算計的工具時，都會被侵蝕」。

在美國，也有多名共和黨政治人物在當局確認攻擊可能受伊斯蘭國啟發之前，就呼籲驅逐穆斯林。哈德利指出，這樣的反應正中聖戰組織下懷，因為這類組織的核心目標，就是煽動西方社會的反穆斯林與反移民情緒，因為其意識形態本質上是分離主義，不希望穆斯林融入西方社會。

相反地，伊斯蘭國等組織企圖製造疏離感、怨恨與迫害，讓穆斯林感到不安全，進而激進化、移居他處，或支持政治動盪。在攻擊後以移民做為代罪羔羊的極右翼政治人物，實際上都在替聖戰分子完成他們的工作，形成一種「有毒的共生關係」，即聖戰攻擊引發極右翼反應，製造怨恨，而聖戰組織再利用這些怨恨進行招募。

在此同時，AI成為加速器，使兩個極端生態系都能以前所未有的速度生產、放大並協調訊息。

哈德利指出，「我們正進入一個任何網路內容真實性都根本無法確定的時代」。隨著系統可自主協調其他服務的「代理式人工智慧」（agentic AI）興起，機器人網絡、錯假資訊行動與極端主義宣傳，已經可以在不成比例的人力投入下持續擴張。

