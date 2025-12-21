美提議「烏俄美三方會談」遭打臉 克宮：根本不在議程上

俄羅斯總統普廷（右）與外交政策顧問鄂夏柯夫（左）12月2日在莫斯科克里姆林宮會見美國總統川普特使。針對烏克蘭總統澤倫斯基透露美方提議舉行「烏俄美三方會談」，鄂夏柯夫21日公開否認，強調根本沒在準備。（路透）

烏俄戰爭和平曙光乍現隨即黯淡？針對烏克蘭總統澤倫斯基日前透露，美國提議舉行包含美、烏、俄的「三方會談」，克里姆林宮21日公開潑冷水，斷然否認這項計畫，直言「目前沒有人認真討論這個倡議，據我所知，這根本不在準備中」。

據《法新社》報導，隨著各國外交官齊聚美國邁阿密進行新一輪斡旋，澤倫斯基20日才對外表示，華府已提出烏俄直接面對面談判的構想，甚至可能納入歐洲代表。這原本將是雙方自今年7月伊斯坦堡會談以來，暌違半年的首次直接接觸。然而，俄羅斯總統普廷的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）21日向俄國媒體明確表示，所謂的三方會談並不在議程上。

請繼續往下閱讀...

目前，由美國總統川普女婿庫希納（Jared Kushner）與特使魏科夫（Steve Witkoff）居中協調的談判正在邁阿密進行。俄羅斯特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）雖然已抵達當地，但鄂夏柯夫指出，德米特里耶夫將「返回莫斯科報告，之後我們再討論下一步該怎麼做」。

更令外界擔憂的是，鄂夏柯夫還對俄國記者透露，在美、烏、歐代表進行協商後，他本人至今「尚未看到」美方修正後的結束衝突提案。這顯示儘管美方積極穿梭外交，但在核心的俄羅斯決策圈內，這些和平方案似乎尚未獲得實質重視。莫斯科此前也多次強調，歐洲介入談判只會阻礙和平進程。

談判桌外砲火猛 俄軍狂轟烏南

就在外交角力陷入僵局之際，戰場上的砲火並未停歇。澤倫斯基在社群平台X上痛批，過去1週內，俄羅斯對烏克蘭發動了約1300架次攻擊無人機、投擲近1200枚導引航空炸彈以及9枚各式飛彈。其中，南部奧德薩（Odesa）地區受創尤為嚴重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法