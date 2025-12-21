為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    400年歷史畫句點 丹麥郵政12/30送最後一封信

    2025/12/21 18:40 編譯陳成良／綜合報導
    丹麥郵政（PostNord）宣布將於12月30日終止長達400年的信件投遞服務，街頭標誌性的紅色郵筒也被拆除變賣。（歐新社檔案照）

    丹麥郵政服務（PostNord）宣布，將於12月30日投遞最後一封信件，正式終結該國自1624年以來、延續超過400年的官方信件投遞傳統。這項決定反映了丹麥作為全球數位化程度最高國家之一的現實，隨著信件需求急劇下降，這家百年老店將裁減1500人，並把營運重心完全轉向包裹運送。

    據《衛報》報導，因應數位化衝擊，PostNord決定拆除街頭標誌性的1500個紅色郵筒。這些「退役」郵筒意外引發搶購熱潮，本月稍早公開販售的1000個郵筒，儘管每個要價1500至2000丹麥克朗（約新台幣7425至9900元），仍在短短3小時內被民眾搶購一空，顯示大眾對舊時代的懷念。

    快遞接手無郵筒 寄信全靠App

    自明年1月1日起，丹麥信件投遞將由快遞公司Dao接手。不過寄信方式將出現重大變革：街頭不再有郵筒，民眾必須前往Dao合作商店寄件，或額外付費申請到府收件，郵資則需透過網路或App支付。

    儘管過去25年丹麥信件量暴跌超過90%，且97%民眾已使用國家數位身分系統（MitID）處理官方事務，但Dao的研究發現，18至34歲年輕族群的寄信量竟是其他年齡層的2到3倍。趨勢專家分析，這是一種對抗數位過載的「有意識選擇」，實體信件的稀缺反而提升了其情感價值，讓寫信成為年輕世代的新潮流。

