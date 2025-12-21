加勒比海飛安紅燈！ 美委電子戰互蓋GPS 客機險撞軍機

美委軍事對峙導致加勒比海地區GPS訊號頻繁遭到干擾，嚴重威脅飛航安全。圖為一架捷藍航空客機，該公司航班日前險些在加勒比海上空與美軍軍機相撞。（法新社檔案照）

隨著美國總統川普與委內瑞拉強人馬杜羅（Nicolás Maduro）的軍事對峙升級，加勒比海地區正淪為看不見的電子戰場。據《紐約時報》披露，美委兩國軍隊為了防範無人機與飛彈攻擊，近期頻繁在該海域發動GPS訊號干擾，導致高達20%的民航機導航受影響，甚至發生客機險些撞上美軍軍機的驚險事故，該區海空交通安全正面臨嚴峻威脅。

報導引述史丹佛大學與衛星數據公司Spire Global的分析指出，美軍近期派遣包括最新銳「福特號」航空母艦在內的艦隊進駐加勒比海，以打擊販毒為由向馬杜羅政府施壓。為防範無人機與精準武器攻擊，部分美軍戰艦開啟了GPS干擾器；與此同時，委內瑞拉軍方也針對國內煉油廠、軍事基地等關鍵設施周邊實施訊號遮蔽。

防無人機攻擊 雙方互開干擾器

無線電頻率專家史考特（Logan Scott）分析，這種干擾本質上是防禦性的，「當你有軍事設施時，你會想阻止無人機靠近」，但雙方使用相似戰術的結果，就是擴大了干擾範圍與強度，讓依賴GPS導航的民航機與商船無辜受害。

數據顯示，自9月初以來，加勒比海地區至少有5分之1的航班遭遇GPS訊號異常。最驚險的一幕發生在12月12日，一架從加勒比海荷屬領地古拉索（Curaçao）飛往紐約的捷藍航空（JetBlue）客機，起飛後不久差點與一架美軍軍機相撞。捷藍機師向塔台回報，軍機在航道上卻未通報位置。此外，12月10日當天，更有至少5架飛越千里達及托巴哥（Trinidad and Tobago）附近的民航機同時失去GPS訊號。

這場電子戰的衝擊不僅止於空中，海運同樣受害。一艘通過阿魯巴（Aruba）外海的郵輪突然警報大作，被迫改用傳統海圖目視航行長達3小時；另一艘運油輪則通報GPS接收器失效長達4小時，懷疑遭到人為干擾。

隨著川普政府揚言封鎖委內瑞拉空域，加上美國聯邦航空總署（FAA）發布飛航警告，多數外國航空公司已取消飛往委國的航班。這讓許多原本存錢準備在耶誕節返鄉團聚的委內瑞拉家庭夢碎。滯留西班牙的委國民眾蘇菲亞（Sofía）無奈表示：「我知道大家都想要改變，但現在付出代價的卻是我們這些與政治無關的老百姓。」

