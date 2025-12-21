為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    南韓掀「醫美觀光」熱潮 去年創造781億經濟效益

    2025/12/21 16:52 編譯孫宇青／綜合報導
    南韓「醫美觀光」不僅為醫美產業創造經濟效益，也帶動其他消費收入。（歐新社）

    南韓「醫美觀光」不僅為醫美產業創造經濟效益，也帶動其他消費收入。（歐新社）

    南韓《韓國時報》（The Korea Times）21日報導，自從南韓政府2009年開始推廣「醫美觀光」以來，赴南韓接受醫美手術成為熱潮，去年更有117萬人為此造訪南韓，創下歷年最高紀錄，且這個群體也是消費大戶，去年在韓消費總額達3.66兆韓圜（約781億台幣），凸顯該產業日益增長的經濟重要性。

    南韓保健產業振興院近日發布報告指出，利用2024年的信用卡數據分析國際患者的消費模式，包括在南韓各地的醫療服務和非醫療消費。結果顯示，醫療服務佔外國患者在韓信用卡消費總額的1.4兆韓圜（約299億台幣），即38.3％，這表明就醫正日益轉化為單次治療之外更廣泛的國內消費。

    這種趨勢在人均消費中也十分明顯，外國病患在所有領域的人均消費接近400萬韓圜（約8.5萬台幣），其中醫療保健支出為153萬韓圜（約3.2萬台幣）。

    皮膚科診療費用最高，達5855億韓圜（約125億台幣），其次是整形外科，為3594億韓圜（約76.7億台幣）。這兩項費用合計9449億韓圜，佔外國遊客醫療總支出的25.8％。

    此一數字超過外國遊客在百貨公司、餐廳、免稅店和豪華酒店的總消費額7995億韓圜（約170億台幣），凸顯醫療服務在其消費中的核心地位。

    日本是外國醫美觀光遊客人數最多的國家，共有28.2萬名遊客，其次是美國、台灣、中國和新加坡。美國在整體醫療支出方面位居榜首，略高於1兆韓圜，其次是日本、台灣、中國和新加坡。醫療支出排名也與之相同，美國約佔3070億韓圜。

    報告指出，皮膚科是外國患者首次就醫的低門檻領域，有助於激發他們對其他醫療服務的長期需求。

