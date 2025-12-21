恐攻見人性！路人為何敢擋子彈？科學家揭「英雄大腦」運作

在澳洲邦迪海灘槍擊案中，為了阻止槍手而不幸雙雙犧牲的烏克蘭裔夫婦古爾曼（Boris Gurman，左）與蘇菲亞（Sofia Gurman，右）。據報導，2人原定幾週後就要慶祝結婚35週年，卻在挺身對抗暴徒時殞命。（取自GoFundMe）

當致命危機發生在眼前，本能會叫我們逃跑，但為什麼總有人選擇逆向衝往危險？澳洲邦代海灘（Bondi Beach）日前發生的15死槍擊慘案中，監視器捕捉到令人震撼的一幕：一對年邁夫婦試圖奪下槍手的武器，一名62歲男子則撿起磚頭猛砸歹徒。這些「平凡路人」在生死瞬間展現的勇氣，引發科學家深入探討：究竟是什麼讓人類的大腦克服恐懼，成為英雄？

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，在這場悲劇中挺身而出的全是普通市民。行車紀錄器顯示，年長的古爾曼（Boris Gurman）與槍手扭打，他的妻子蘇菲亞（Sofia Gurman）衝上前協助，2人最終雖不幸喪生，卻拖延了槍手攻勢；62歲的祖父莫里森（Reuven Morrison）在死前奮力投擲磚頭；來自敘利亞的父親艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）雖中彈，仍成功奪下歹徒槍枝。

請繼續往下閱讀...

大腦的「完美風暴」 同理心戰勝恐懼

「大多數人遇到這種情況會僵住或逃跑，這是自我保護的本能。」加州理工學院神經科學與哲學教授夸茲（Steven Quartz）指出，要打破大腦預設的「凍結或逃跑」（freeze or flight）模式，內部必須經歷一場「完美風暴」。

夸茲解釋，這需要3個要素瞬間結合：首先是對受害者產生強烈的「同理心與認同感」；其次是瞬間判斷「我的行動可能有用」；最後是快速做出承諾，將大腦從迴避模式切換為行動模式。只有當這3者同時發生，一個人才能在毫秒間從旁觀者轉變為保護者。

值得注意的是，邦代海灘的英雄背景極為多元：古爾曼夫婦是烏克蘭移民，莫里森是逃離蘇聯的猶太人，艾哈邁德則是敘利亞穆斯林。內布拉斯加大學林肯分校政治學家柯恩（Ari Kohen）分析，這類曾經歷苦難或屬於多元群體的人，往往擁有更廣泛的同理心邊界，更容易對受難者產生共感。

柯恩強調，英雄主義其實可以透過「準備」來培養，不一定要受過專業軍警訓練，學習CPR（心肺復甦術）、操作AED或止血課程，都能讓人們在危機發生時，更有自信與能力伸出援手，「因為這些人就和你我一樣，只是在糟糕的情況下，選擇了行動。」

致力於訓練凡人克服旁觀者效應的非營利組織「英雄想像計畫」（Heroic Imagination Project）執行主任蘭登（Matt Langdon）提到，許多挺身而出者事後常說：「我只是做了任何人會做的事。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法