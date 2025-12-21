與普廷一搭一唱！匈牙利總理：不確定烏俄戰爭由誰挑起

一向親俄的奧班再次語出驚人表示，他不確定烏俄戰爭由哪一方發起。（法新社）

自烏俄戰爭爆發以來，匈牙利總理奧班多次反對歐盟援烏計畫，並與俄羅斯愈靠愈近。美國政治新聞網站《政客》（Politico）20日報導，奧班近日還質疑烏俄戰爭的挑起者是誰，並批評西方領袖支持基輔。

據報導，奧班表示，歐盟領袖將烏克蘭描繪成一個遭受攻擊的小國，以此為他們對烏克蘭的支持辯護，「當然，烏克蘭並不小，而且甚至不清楚是誰先攻擊了誰。無論如何，這是一個遭受暴力的國家」。

2022年2月，俄國總統普廷揮軍入侵烏克蘭時表示，莫斯科的2大關鍵目標是「將頓巴斯從基輔政權手中解放出來」及「使烏克蘭非軍事化並去納粹化」。

普廷在19日的年度新聞記者會上，為克里姆林宮所稱在烏克蘭的「特殊軍事行動」辯護。他在回答記者提問時表示：「我們不認為自己應對民眾的死亡負責，因為戰爭不是我們挑起的。」他指責烏克蘭總統澤倫斯基的政府發動「政變」。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在社交媒體上回應奧班的言論，稱：「這就像1939年匈牙利領導層一樣『搞不清楚狀況』。」

奧班是在歐洲理事會峰會後對記者發表上述言論。在峰會上，歐盟領袖同意以歐盟共同預算為擔保，共同借款900億歐元，用於向烏克蘭提供財政援助。

匈牙利、斯洛伐克和捷克選擇不參與向基輔提供資金的計畫，反映他們對烏克蘭的懷疑態度，並再次打擊歐盟的團結。此前，歐盟領袖未能就動用超過2000億歐元的俄羅斯凍結國有資產援助烏克蘭達成協議。

奧班在峰會前還透露，普廷曾警告他，如果歐盟動用俄國資產援烏，莫斯科將採取反制措施，「所以我們匈牙利人保護了自己」。

