    首頁 > 國際

    抗老很簡單？每天一小把花生 鎖住人體「生物鐘」

    2025/12/21 20:59 即時新聞／綜合報導
    巴塞隆納大學最新研究指出，每日食用一小把花生可能有助於延緩細胞老化。（資料照）

    巴塞隆納大學最新研究指出，每日食用一小把花生可能有助於延緩細胞老化。（資料照）

    巴塞隆納大學（University of Barcelona）發表的最新研究指出，每日食用一小把花生可能有助於延緩細胞老化。研究團隊針對58名健康年輕受試者進行為期半年的觀察，發現攝取全粒花生的受試者，其體內染色體末端的「端粒」（telomere）縮短速度顯著減緩。

    據英國《太陽報》報導，西班牙巴塞隆納大學研究團隊指出，隨著細胞不斷分裂，位於染色體末端、具有保護作用的「端粒」會逐漸縮短，而端粒縮短將使得罹患心血管疾病、癌症及第二型糖尿病等老年相關疾病的風險升高，因此「端粒」縮短也被視為生物老化的重要指標之一。

    研究人員表示，過去已有研究發現，富含抗氧化物的食物可能有助於減緩細胞老化，而堅果類食品與較長的端粒長度存在關聯，因此推測其可能具有延緩細胞老化的作用。而花生含有多種抗氧化成分，包括維生素E、菸鹼酸與白藜蘆醇，因而成為本次研究對象。

    研究團隊招募58名年齡介於18至33歲之間的健康年輕志願者，並將其分為三組，為期6個月進行飲食介入實驗。其中一組每日食用25公克花生，另一組每日攝取一定份量的花生醬，第三組則為對照組。

    研究結果顯示，在6個月內，食用花生組別的端粒縮短速率，竟然比食用「花生醬」的組別慢了將近一半。研究者指出，這項發現不僅證明了花生具有抗老能力，更凸顯了天然食物優於加工製品。

