    首位宏福苑火劫印傭「回家」告別禮舉行 僱主含淚送異鄉親人

    2025/12/21 16:48 即時新聞／綜合報導
    首位遇難印傭「回家」，遺體轉運返印尼。（圖片擷取自@毋忘愛/FB）

    香港非牟利善終機構「毋忘愛」，今日為宏福苑火災中不幸罹難的一名印尼籍看護舉行告別禮，隨後將遺體送往機場，轉運返印尼，是首位「回家」的遇難印傭。

    根據《香港01》報導，告別禮於今日舉行，死者的姐姐目前在香港工作，親自出席儀式，身在印尼的家人則透過視訊方式參與，跨越距離送上最後道別，僱主一家也到場致意，而僱主母親同樣不幸於火災中喪生，家屬不久前才為母親辦理喪禮，如今再度面對離別，令人唏噓。

    「毋忘愛」主席范寧表示，死者生前深受僱主一家疼愛，僱主視她如同家人，形容她善良、勇敢且盡忠職守。告別禮上，僱主忍不住落淚悼念這位來自異鄉、長年照顧家庭的親人。

    范寧指出，外籍看護在事故中遇難，往往牽動的不只是個人身後事，而是同時影響本地僱主家庭與海外原生家庭，處理過程格外複雜，此次能順利安排遺體返鄉，有賴多單位通力合作，得以加快流程，死者遺體抵達雅加達後，將由家屬接回並依當地習俗安葬。

    這場跨越國界的告別，不僅為罹難者送上最後一程，也讓外界再次看見外籍看護在異鄉付出的身影與她們背後的家庭牽掛。

    圖
    圖
