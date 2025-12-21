悚！中國各地紛傳年輕人失蹤 網驚疑被活摘器官

中國各地近來接連有年輕人下落不明，讓民眾人心惶惶。（圖擷自bilibili）

恐怖！中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）某帳號，從今年8月起上傳近300則失蹤人口協尋影片，從中可以看到橫跨中國各地接連有年輕人下落不明，讓民眾人心惶惶，還有網友猜測他們已變成「零件（活摘器官）」了。

從該帳號上傳內容可以看到，包括貴州省、陝西省、湖北省、雲南省、河南省、河北省、山東省、山西省、江西省、吉林省、安徽省、重慶市、四川省、內蒙古、甘肅省、青海省、福建省、江蘇省、浙江省、湖南省、廣西壯族自治區、海南省近期都有人失蹤。

這些下落不明者以10來歲青少年、20至30來歲青壯年為主，僅有少數是幼童和老者。從失蹤狀況來看，有幾人可以確認是被騙到東南亞詐騙園區，但很多都是無徵兆就人間蒸發，例如先前並未和家人有過糾紛，在上下班、上下學途中或外出後就離奇消失。

有中國網友拍攝影片表示，他現在和妻子晚上都不敢出門，因為自己滑手機一直看到民眾失蹤的影片，而且不單單是兒童，就連成年人都能不斷地「走丟」。

網友說，這種情況相當奇怪，畢竟如今人人都有手機，有導航可以參照，而且外面還有那麼多監視器，結果都沒能找到失蹤者，可能是遇到一些突發狀況所致。

其他中國網友見狀紛紛留言討論，有人感嘆這些失蹤者搞不好是「配型成功（指器官移植）」被抓走了；還有人分析柬埔寨和緬甸的豬仔園區都被掃蕩，使得器官來源減少，也許是因此就開始用國內的「零件」。

