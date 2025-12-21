排外情緒湧現！ 日本地方政府外國人政策投訴激增

日本近年湧入許多外國遊客，加上外籍定居者眾多，導致部分日本民眾反感。（法新社）

日本各地地方政府近期因與外國人相關的措施而收到大量投訴，《每日新聞》對67個地方政府，包括47個都道府縣政府和20個政令指定都市進行調查，結果顯示，在過去1年中，40％的地方政府收到大量關於外國人政策的投訴、抗議和意見。

該調查具體詢問截至2025年9月底的1年內，是否有投訴和其他意見頻繁出現的情況，以及引發這些情況的原因和數量。除了東京都政府和奈良縣政府外，共有65個地方政府回覆調查，回覆率為97％。

在報告收到一系列投訴的26個地方政府中，15個地方政府在18起案件中收到的電話或電子郵件不足100封，13個地方政府在18起案件中收到的電話或電子郵件在100封至1000封之間，3個地方政府在3起案件中收到1000封（含）以上的電話或電子郵件。

最引人注目的案件是宮城縣考慮開發以穆斯林居民為中心的墓地，該案引發2470通抗議的電話和電子郵件，其中包括對水質和土壤可能受到影響的擔憂。

然而，部分地方政府直言，投訴源於社群媒體上未經證實或虛假的訊息。

在26個地方政府中，19個表示處理投訴負擔過重。宮城縣指出，有些投訴需要1.5到2個小時才能回覆，而靜岡縣則透露，工作人員甚至遭到言語辱罵，導致他們害怕接聽電話。

儘管大多數地方政府表示，大量毫無根據的投訴並未對其政策產生影響，但靜岡縣指出，為避免投訴，在發布多元文化共存政策訊息時更加謹慎。奈良縣承認確實存在投訴、抗議和意見湧入的情況，但由於擔心媒體報導會引發類似事件，因此沒有回應調查。

在26個地方政府中，超過90％（即24個地方政府）報告稱，與前一年相比，投訴數量有所增加。至於原因，他們提到外國居民數量的激增及7月份參議院選舉期間關於外國人政策的廣泛討論。

北陸學院大學政治學教授若山正美（Masami Wakayama，音譯）指出：「地方政府承受的負擔過重可能會讓他們感到畏懼，從而可能逆轉多元文化共存的趨勢。」若山表示：「由於擔心疏遠保守派選民，目前由自民黨領導的政府對推出『移民政策』等措施極其謹慎。然而，適應時代和社會的變化至關重要。

