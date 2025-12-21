星鏈衛星異常「噴出碎片」! SpaceX坦承：可能出現內部爆炸

SpaceX證實，旗下一顆星鏈衛星發生異常，該公司評估可能涉及內部小規模爆炸，並導致推進系統洩壓。圖為星鏈衛星部署畫面。（圖取自SpaceX）

美國太空探索科技公司（SpaceX）證實，旗下一顆「星鏈」（Starlink）衛星發生異常狀況，導致衛星軌道高度下降並釋出可追蹤的碎片。獨立軌道監測機構「利奧實驗室」（LeoLabs）評估，這起事件可能源自衛星內部的能量釋放，而非與太空垃圾或其他物體發生碰撞。

據科技媒體《Engadget》報導，SpaceX在社群平台X上發文說明，該衛星遭遇異常狀況，導致推進劑儲罐洩壓（venting），使其半長軸（semi-major axis）軌道高度快速衰減約4公里，並釋放出少量可被追蹤的低速物體。SpaceX指出，這起異常「可能由小規模爆炸引起」。

利奧實驗室指出，根據評估，此問題是由「內部能量來源」引起，而非外部碰撞所致。SpaceX表示，目前該衛星「大致完整」（largely intact），但處於翻滾狀態，預計將在未來數週內重返地球大氣層並完全燒毀。SpaceX強調，由於其軌道高度遠低於國際太空站（ISS），因此不會對太空站或太空人構成風險。目前SpaceX正與美國航太總署（NASA）及美國太空軍合作追蹤相關物體。

日前曾與中國衛星近距離交會

在此次異常事件發生前幾天，剛好發生另一起軌道事件。另一顆星鏈衛星避開了中國商業航太企業「中科宇航」（CAS Space）的衛星，未發生碰撞。針對該起事件，SpaceX 星鏈副總裁尼科爾斯（Michael Nicholls）表示，這是由於兩家公司缺乏協調所致。他在X平台指出：「當衛星營運商不分享其衛星的星曆表（ephemeris）時，太空中就可能發生危險的近距離接觸。」

目前星鏈在軌運作的衛星總數已接近9300顆，佔全球所有運作中太空飛行器的65%，今年以來已透過121次任務發射超過3000顆衛星。

On December 17, Starlink experienced an anomaly on satellite 35956, resulting in loss of communications with the vehicle at 418 km. The anomaly led to venting of the propulsion tank, a rapid decay in semi-major axis by about 4 km, and the release of a small number of trackable… — Starlink （@Starlink） December 18, 2025

