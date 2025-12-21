暖心！ 日本大型化妝品公司 為視障學生提供「引導式化妝」課程

日本資生堂自行研發「引導式化妝」課程，幫助視障人士自己化妝。（彭博）

日本《每日新聞》21日報導，日本大型化妝品公司資生堂在2019年研發「引導式化妝」課程，旨在幫助視障人士自己化妝，並多次協助特殊教育學校學生參加該課程，幫助學生展現新面貌。

據報導，引導式化妝的技巧在於，學員用非慣用手的手指按壓臉部特徵（如眉毛和嘴唇）附近，引導慣用手沿著手指塗抹口紅或眉筆。這種方法能夠增強學員的自信心，並引導他們產生正面的情緒。

請繼續往下閱讀...

為了配合每年12月3日至9日舉行的日本「殘疾人週」，新潟四葉學園的4名初高中學生接受資生堂代表的一對一指導。首先，他們用手感受臉部特徵的形狀和位置，包括眉毛、眼瞼、嘴巴、下巴和輪廓，並檢查皮膚是否乾燥或黏膩。

接下來，他們學習護膚和潔面技巧，將洗面乳揉搓至檸檬大小的泡沫，並用手從臉頰和額頭等臉部較大區域開始按摩。他們也透過模特兒來感受塗抹防曬乳時合適的用量。

學生們在塗抹防曬霜之前，臉上洋溢著喜悅的笑容。她們用手指沿著眉毛上方畫線，作為填充眉毛的參考。然後，她們用中指從眼影盤中取下眼影，以畫圈的方式塗抹兩到三下，再用手指在眼瞼上來回輕掃。

最後，學生們塗口紅，從四種準備好的顏色中挑選，並與資生堂的代表討論選擇。她們再次用手指沿著嘴唇畫線，以此作為參考，另一隻手則從嘴角塗抹選定的口紅。

化妝完成後，學生們臉上洋溢著喜悅，老師們也稱讚她們的新妝容。

一位參與的學生說：「我以前不敢化妝，因為我怕自己弄不好，但嘗試不同的妝容真的很有趣，而且感覺自己也變好了。以後和朋友出去玩的時候，我也想自己化妝。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法