為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    暖心！ 日本大型化妝品公司 為視障學生提供「引導式化妝」課程

    2025/12/21 15:46 編譯孫宇青／綜合報導
    日本資生堂自行研發「引導式化妝」課程，幫助視障人士自己化妝。（彭博）

    日本資生堂自行研發「引導式化妝」課程，幫助視障人士自己化妝。（彭博）

    日本《每日新聞》21日報導，日本大型化妝品公司資生堂在2019年研發「引導式化妝」課程，旨在幫助視障人士自己化妝，並多次協助特殊教育學校學生參加該課程，幫助學生展現新面貌。

    據報導，引導式化妝的技巧在於，學員用非慣用手的手指按壓臉部特徵（如眉毛和嘴唇）附近，引導慣用手沿著手指塗抹口紅或眉筆。這種方法能夠增強學員的自信心，並引導他們產生正面的情緒。

    為了配合每年12月3日至9日舉行的日本「殘疾人週」，新潟四葉學園的4名初高中學生接受資生堂代表的一對一指導。首先，他們用手感受臉部特徵的形狀和位置，包括眉毛、眼瞼、嘴巴、下巴和輪廓，並檢查皮膚是否乾燥或黏膩。

    接下來，他們學習護膚和潔面技巧，將洗面乳揉搓至檸檬大小的泡沫，並用手從臉頰和額頭等臉部較大區域開始按摩。他們也透過模特兒來感受塗抹防曬乳時合適的用量。

    學生們在塗抹防曬霜之前，臉上洋溢著喜悅的笑容。她們用手指沿著眉毛上方畫線，作為填充眉毛的參考。然後，她們用中指從眼影盤中取下眼影，以畫圈的方式塗抹兩到三下，再用手指在眼瞼上來回輕掃。

    最後，學生們塗口紅，從四種準備好的顏色中挑選，並與資生堂的代表討論選擇。她們再次用手指沿著嘴唇畫線，以此作為參考，另一隻手則從嘴角塗抹選定的口紅。

    化妝完成後，學生們臉上洋溢著喜悅，老師們也稱讚她們的新妝容。

    一位參與的學生說：「我以前不敢化妝，因為我怕自己弄不好，但嘗試不同的妝容真的很有趣，而且感覺自己也變好了。以後和朋友出去玩的時候，我也想自己化妝。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播